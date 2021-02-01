Зеленский просит Раду ввести санкции против Никарагуа из-за "почетного консульства" в Крыму

Президент внес в парламент соответствующее постановление.

Зеленский просит Раду ввести санкции против Никарагуа из-за "почетного консульства" в Крыму
Фото: Евгений Деменок

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления №4689 "О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к Республике Никарагуа".

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Президент просит депутатов утвердить соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны.

Документ был зарегистрирован в парламенте 1 февраля. Последний этап его прохождения - "прорабатывается в комитете".

Фото: rada.gov.ua

Напомним, 28 августа прошлого года Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста правительству Никарагуа в связи с незаконным открытием почетного консульства в оккупированном Россией Крыму. "Почетным консулом" был назначен осужденный в Украине за попытку аннексии. По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, министерство рассматривает такие незаконные действия Никарагуа как нарушение законодательства Украины и международного права, как "откровенно недружественный шаг по отношению к нашей стране, потакающий вооруженной агрессии РФ".

В ноябре 2020 года МИД заявил, что Украина введет санкции в отношении Никарагуа, если страна не закроет "почетное консульство".

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