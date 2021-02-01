На открытии первого в Украине магазина IKEA Кличко рассказал о нескольких годах переговоров

Мэр отметил, что приход такого инвестора, как IKEA, особенно ценен в ситуации, которую сегодня преодолевает мир в связи с пандемией.

На открытии первого в Украине магазина IKEA Кличко рассказал о нескольких годах переговоров
Фото: facebook/Кличко - мер

Мэр Киева Виталий Кличко принял участие в открытии первого в Украине физического магазина IKEA. Об этом сообщает официальный сайт Виталия Кличко.

Вместе с мэром столицы первый магазин шведской фирмы в Киеве открыли и осмотрели руководитель ИКЕА-Украина Флориан Мелле и Чрезвычайный и Полномочный посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг.

«Мне приятно поздравить компанию IKEA, киевлян и всех украинцев с запуском работы первого физического магазина в Украине. И я рад, что он открывается в столице. Мы совместно работали над тем, чтобы воплотить эту идею. Мы встречались 4 года назад в Давосе, несколько раз в Киеве. И теперь уже видим реализацию нашего сотрудничества. Особенно это важно в такой непростой для бизнеса во всех странах ситуации, вызванной пандемией», - сказал Виталий Кличко.

Он также подчеркнул, что одной из своих важных задач, как мэра европейской столицы, считает привлечение иностранных инвестиций в Киев.

«Мы понимаем, что для бизнеса крайне важна стабильность и предсказуемость экономической ситуации. И поэтому столичная власть ввела открытость и прозрачность в своей работе, чтобы инвесторы и иностранные компании были заинтересованы выходить на рынок Киева. И я доволен, что наше многолетнее сотрудничество со шведской компанией IKEA дало результат», - подчеркнул Кличко.

Мэр отметил, что приход такого инвестора, как IKEA особенно ценен в ситуации, которую сегодня преодолевает мир в связи с пандемией.

«И это - тот позитивный сигнал, который необходим для привлечения и других международных партнеров. Работаем дальше над тем, чтобы Киев становился привлекательным для инвесторов и комфортным городом для его жителей - с качественными товарами и услугами», - подчеркнул Виталий Кличко.

Чрезвычайный и Полномочный посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг подчеркнул, что ИКЕА не просто открывает в Киеве первый физический магазин, а также пропагандирует таким образом ответственное потребление, гендерное равенство и устойчивое развитие.

«Я хочу поздравить в первую очередь сотрудников, руководство ИКЕА, городские власти Киева за приложенные совместные усилия для открытия первого физического магазина ИКЕА в Украине во времена пандемии», - отметил Тобиас Тиберг.

В планах шведской компании - открытие и последующих магазинов в Украине.

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