Герасимов требует вызвать руководство ГБР в Верховную Раду из-за офиса в Печерском районе

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов требует вызвать руководство Государственного бюро расследований в парламент из-за офиса в Печерском в районе.

Он отметил, что на прошлой неделе посетил пустующее здание, где должно работать ведомство, заявили в пресс-службе " ЕС ".

"Кстати, о ГБР. На прошлой неделе посетил их полуразрушенное и пустующее здание в Печерском районе, где якобы работает ведомство с годовым бюджетом в 2.5 млрд гривен. Позорная фальсификация руководства ГБР с фиктивным адресом, где все занесено снегом, и где никого уже давно не было. Требуем вызвать руководство бюро для объяснений в Верховную Раду", - заявил Герасимов.

Он добавил, что на этой неделе парламент планирует назначить судью Конституционного суда. Послы G7 в письме к украинской власти отмечали, что конкурсный отбор должен проходить по прозрачной процедуре с участием международных экспертов.

Кроме этого, Герасимов раскритиковал законопроект президента об изменениях в закон "О судоустройстве и статусе судей".

"На этой неделе Рада планирует рассмотреть президентский законопроект 3711, который вновь посягает на Верховный Суд. Тот самый Верховный Суд, который создавали при Порошенко, с участием международных экспертов на прозрачном конкурсе. И именно этот суд не удовлетворяет Зеленского. Он не хочет ликвидации знаменитого Печерского суда , который поддерживает "юридический трэш" ГБР или Окружного админсуда Киева господина Вовка, потому что его они вполне устраивают по телефону", - отметил Герасимов.

Напомним, что в ноябре Верховная Рада направила на повторное чтение президентский законопроект №3711 "О внесении изменений в закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно деятельности Верховного Суда и органов судейского управления".

Президент Владимир Зеленский предложил зачислить судей старого Верховного Суда в состав нового. Об этом говорится в законопроекте №3711, подготовленном в связи с решением Конституционного Суда о неконституционности ликвидации Верховного Суда Украины.