Шмыгаль заявил о возможности ослабления карантина в отдельных регионах

Количество «активных» больных в Украине опустилось ниже 200 тысяч.

Шмыгаль заявил о возможности ослабления карантина в отдельных регионах
Фото: kmu.gov.ua

Премьер Денис Шмыгаль на совещании с президентом Владимиром Зеленским заявил о возможности ослабления карантина в отдельных регионах.

"Анализ показывает, что есть регионы, в которых возможно большее ослабление карантинных мер - до уровня, который соответствовал желтой и зеленой зоне. Правительство планирует более детально изучить этот вопрос и принять соответствующее решение", - цитирует Шмыгаля пресс-служба Офиса президента.

С 25 января, после того, как истек срок так называемого локдауна - жестких карантинных мер, в Украине действуют каратинные ограничения "оранжевой" зоны.

Шмыгаль сказал Зеленскому, что в Украине впервые за долгое время количество «активных» больных коронавирусом опустилась ниже 200 тысяч. При этом за неделю выросло количество госпитализированных - 12 147 человек против 11 630 на позапрошлой неделе.

"На фоне снижения всех показателей подтверждается факт, что люди меньше обращаются к врачам и меньше делают ПЦР-тестов. Самостоятельно болеют дома, а обращаются к врачу и госпитализируются только в случае ухудшения состояния и тяжелого течения болезни", - посетовал премьер.

В то же время растет количество тестирований методом ИФА и значительно увеличилось количество проведенных экспресс-тестов - 34 600 по сравнению с 20 тысячами на позапрошлой неделе.

Напомним, что за последние сутки в Украине обнаружили только 2 030 новых случаев коронавирусной болезни, что подтверждает тренд на уменьшение количества инфицированных. Например, в воскресенье, 24 января, было 2 516 случаев, 17 января - 3 034 случая, 10 января - 4 288 случаев, 3 января - 4 158 случаев.

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