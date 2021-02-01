Ляшко: Украина не планирует вводить COVID-паспорта, пока достаточно свидетельства о вакцинации

Справка будет бесплатной, но она не будет обязательной внутри страны.

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина пока не планирует вводить COVID-паспорта. Сейчас, согласно международным правилам, достаточно справки о вакцинации.

Об этом он рассказал в интервью ТСН.

"Пока мы действуем в рамках исключительно международного законодательства. Есть международные медико-санитарные правила, есть приложение №6 к этим правилам, которое четко прописывает форму и требования к международному свидетельству о вакцинации. И пока никаких других паспортов мы не собираемся вводить. Мы просто нашу систему здравоохранения перенастроили так, что при необходимости двумя нажатиями на клавиатуре можно предоставить такую форму справки человеку, который будет путешествовать, и, вероятно, какая-то страна введет требование, что при пересечении границы нужно предъявить международное свидетельство о вакцинации" - пояснил Ляшко.

Он добавил, что эта справка будет бесплатной, впрочем, она не будет обязательной внутри страны.

"100% могу сказать, что такого не будет, пока есть ограниченный доступ к вакцинам. И пока мы четко понимаем подходы к введению или невведению каких-то справок", - сказал Ляшко.

Он отметил, что необходимо разделять вопрос иммунного паспорта и международного свидетельства о вакцинации.

"У нас уже большое количество людей, которые переболели и попали в статистику, есть люди, которые переболели, но их система здравоохранения не увидела, потому что они не обратились за медицинской помощью, перенесли легко, не обратились за тестированием. Такие люди есть. И у них есть иммунитет, который образовался в результате болезни. Поэтому введение справок и паспортов может привести к разделению людей. Сейчас рассматриваются различные вопросы, как на уровне ЕС , так и на уровне ВОЗ, и мы приобщены к этим процессам, поэтому надо принимать решения взвешенно, чтобы такие решения учитывали как защиту и влияние на эпидемию, так и права человека делать определенные вещи и иметь выбор", - добавил главный санврач.

Напомним, ранее Ляшко сообщал, что вопрос возможного введения специальных паспортов, которые могут выдаваться после вакцинации от COVID, находится на контроле, однако еще изучается, может ли человек после вакцинации инфицировать других. Он также добавил, что правила позволяют выдавать свидетельство о вакцинации только в том случае, когда используется препарат, одобренный ВОЗ.

Впоследствии он добавил, что пока всех привитых будут заносить в электронную систему здравоохранения. Когда на международном уровне введут обязательные паспорта вакцинации, украинские врачи смогут оперативно выдать справку о прививках.

Старт кампании вакцинации в Украине запланирован на вторую неделю февраля. Государство получит 117 тысяч доз вакцин Pfizer/BioNTech в рамках инициативы COVAX.

Сегодня в Верховной Раде заявили, что "мы никуда не денемся от необходимости наработки паспортов иммунизации" и призвали начать просветительскую кампанию по прививкам от коронавируса. Также в Украине запустят сайт для записи на прививку от COVID-19.