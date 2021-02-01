Франция призвала Германию отказаться от "Северного потока - 2"

Государственный секретарь по европейским делам Франции Клеман Бон выступил с призывом к правительству Германии отказаться от газопровода "Северный поток - 2".

Об этом он сказал в эфире France Inter, комментируя жестокий разгон акций протеста в Москве и других городах РоSSии, которые 31 января состоялись в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Он сказал, что Евросоюз может рассмотреть введение новых санкций против РоSSии, но "нужно осознавать, что этого будет недостаточно". "Надо идти дальше, можно рассмотреть вариант с "Северным потоком", но это должно быть решение немцев, потому что он находится в Германии. Мы всегда говорили, что у нас огромные сомнения по этому проекту", - сказал Бон.

Проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья РоSSии через Балтийское море в Германию.

Газопровод готов на 94%, РоSSии осталось достроить небольшой участок в датских водах.

После введения очередных санкций со стороны США роSSийская компания "Газпром" признала, что ей, возможно, придется прекратить или отложить строительство "Северного потока - 2", но, несмотря на это, в конце января 2021 года роSSийский трубоукладчик возобновил работу в водах Дании.

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что потенциальные потери Украины от роSSийского газопровода "Северный поток - 2" составят $1,5 млрд в год.

Германия неоднократно заявляла, что газопровод должен быть достроен.