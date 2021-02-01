"Батькивщина" готова принять участие в формировании нового "объединения" фракций в Верховной Раде

"Я считаю, что сейчас должны собраться все национальные силы. Без исключения. И объединиться вокруг того, чтобы вернуть Украину на путь развития и возрождения, становления".

"Батькивщина" готова принять участие в формировании нового "объединения" фракций в Верховной Раде
Фото: Lb.ua

Глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко прокомментировала возможное создание новой коалиции со "Слугой народа".

На ее взгляд, единственным выходом из кризисной ситуации является объединение всех политических сил. Об этом она заявила на брифинге после окончания согласительного совета, передает корреспондент LB.ua.

"Я могу сказать так. Как дважды премьер-министр, я не просто знаю, в какой ситуации сейчас страна. А я вижу практически трагическое развитие событий. Когда летит в пропасть все: экономика, социальная сфера, доходы и жизни людей. Страна теряет свой суверенитет по всем направлениям абсолютно. Практически страной управляют против интересов украинцев. Поэтому я не раз говорила и сейчас хочу сказать, что единственный выход из этой ситуации - это объединение всех политических сил. Потому что зло сейчас лежит не между Востоком и Западом Украины. Не между партиями. Сегодня зло - это такая черная стратегия, которая ликвидирует украинскую нацию и суверенитет украинского государства. Я считаю, что сейчас должны собраться все национальные силы. Без исключения. И объединиться вокруг того, чтобы вернуть Украину на путь развития и возрождения, становления... Вокруг этого надо объединяться", - заявила она.

Отвечая на вопрос о возможном создании новой коалиции "Батькивщины" с фракцией "Слуги народа" и группой "Доверие" после вероятного исключения нардепа СН Александра Дубинского и выхода некоторых парламентариев из фракции "Слуги", она отметила:

"Если такое объединение президент инициирует, тотальное, полное и комплексное объединение ради того, чтобы спасти Украину и украинскую нацию, мы будем в этом участвовать", - пообещала она.

Напомним, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков убежден, что оснований для роспуска украинского парламента нет. По его словам, сейчас отсутствуют конституционные основания для досрочных выборов Рады.

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