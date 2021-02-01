Солисту группы "Песняры" запретили въезд в Украину

В прошлом году Валерий Дайнеко незаконно посещал оккупированный Россией Крым.

Солисту группы "Песняры" запретили въезд в Украину
Фото: Вікіпедія

Солисту белорусской группы "Песняры" Валерий Дайнеко пограничники запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Россией Крыма.

Об этом информирует пресс-служба Госпогранслужбы.

Сообщается, что вчера в пункте пропуска "Борисполь" пограничники обнаружили гражданина Беларуси, который незаконно посещал временно оккупированную территорию Украины АР Крым. Мужчина оказался белорусским музыкантом, солистом группы "Песняры".

Пограничники установили, что в Крыму иностранец находился летом прошлого года и попал туда незаконно, нарушая порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.

Во время общения он подтвердил факт незаконного въезда на остров, куда, по его словам, попал самолетом через закрытый пункт пропуска "Симферополь".

"За нарушение украинского законодательства пограничники запретили гражданину Беларуси въезд в нашу страну сроком на 3 года. Сейчас белорус вылетел рейсом в Минск", - говорится в сообщении.

Напомним, в январе Литва запретила Киркорову въезд на пять лет из-за того, что роSSийский певец публично оправдывал оккупацию Крыма.

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