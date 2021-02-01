Грузинский художник превратил подземный переход в центре Киева в коридор СИЗО

Грузинский художник Давид Кухалашвили превращает подземный переход возле Украинского дома в Киеве в коридор СИЗО .

Фото: facebook.com/KRYM.SOS

Это происходит в рамках совместного арт-проекта "Подземный тупик" КрымSOS и тбилисской платформы ARTIФ, сообщает проект КрымSOS.

"Проект посвящен 98 крымским политзаключенным, которых Кремль незаконно удерживает в неволе. Наша цель - рассказать истории каждого из тех, кого оккупационные власти РФ разлучили с родными за их религиозные и политические взгляды", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/KRYM.SOS

Фото: facebook.com/KRYM.SOS

Согласно данным мониторинга Крымскотатарского ресурсного центра, 2020 году в Крыму было зафиксировано 52 обыска, 280 задержаний, 92 случая допросов, опросов и "бесед", 252 факта ареста, из которых 47 - новых, 189 продлений сроков содержания под стражей, 16 приговоров политзаключенным. Право на справедливый суд в Крыму было нарушено в 424 случаях.