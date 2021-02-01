Разумков: "Оснований для роспуска Рады нет"

Сегодня фракция "Слуга народа" проведет заседание по исключению нардепа Дубинского.

Разумков:
Фото: facebook/Дмитро Разумков

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков убежден, что оснований для роспуска украинского парламента нет. По его словам, сейчас отсутствуют конституционные основания для досрочных выборов Рады.

Об этом Разумков заявил на брифинге после окончания согласительного совета, передает корреспондент LB.ua.

"К счастью, сегодня нет предпосылок для досрочного прекращения полномочий Верховной Рады девятого созыва. Давайте по пунктам. Первое. Даже если выйдут пятнадцать человек, то у нас будет 231 человек во фракции. И этого достаточно, чтобы коалиция продолжала работать. Потому что фракция "Слуга народа" работает на правах коалиции в стенах Верховной Рады. Даже если не будет 226, то, действительно, это создает основания для формирования новой коалиции. Конституция позволяет это сделать в течение 30 дней. Если этого на самом деле не происходит, то это создает основания", - заявил он.

Относительно основания об отсутствии пленарных заседаний Рады в течение 30 дней Разумков подтвердил, что парламент не работал из-за локдауна в январе.

"Это вынужденная ситуация. Но все-таки вынужденных ситуаций по Конституции не бывает. Однако, согласно решению КСУ 2004 года, было четко прописано, что 30 дней начинают считаться со дня, когда плановое заседание Верховной Рады не смогло состояться. То есть, если бы мы собрались и не смогли работать, то такая процедура, и начался бы отсчет 30 дней. Сегодня, к счастью, таких проблем нет. Верховная Рада работает. Когда мы меняли график работы, то это было решение Верховной Рады ... Поэтому по состоянию на сегодня предпосылок нет. Надеюсь, что они не появятся. Если будут такие факты, то будем их урегулировать", - добавил он.

Глава ВР подтвердил, что сегодня фракция "Слуга народа" проведет заседание в 18:00, где будет рассмотрен вопрос исключения нардепа Александра Дубинского из фракции.

"Сегодня фракция. На фракции будет решение. Я думаю, что мне не очень корректно комментировать решение фракции", - сказал он.

Как сообщают источники LB.ua в "Слуге народа", "результаты по подписям за исключение Дубинского никому из депутатов не показывают. Кулуарно информация разная. Кто-то говорит, что собрали уже более 200 подписей. Кто-то, что не больше 120-ти, чего не достаточно для исключения", - отметил собеседник.

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