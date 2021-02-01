Рада на этой неделе планирует рассмотреть законопроект об отмене бумажных трудовых книжек

В течение недели рассмотрят "много транспортных законопроектов".

Рада на этой неделе планирует рассмотреть законопроект об отмене бумажных трудовых книжек
Фото: Анна Стешенко

Согласительный совет перед открытием пятой сессии парламента рассмотрел порядок голосований ближайшей недели. Среди запланированных на вторник, 2 февраля, - законопроект №3623 об отмене бумажных трудовых книжек.

Об этом сообщил глава фракции "Голос" в Раде Ярослав Железняк.

По его словам, в первый день парламент также рассмотрит "много транспортных законопроектов".

В среду, 3 февраля, планируется рассмотреть пакет законов о светоотражающих элементах для пешеходов №2694-2696. "А дальше целый день транспортные законопроекты", - сообщил нардеп.

Законопроекты №3711 о судебной реформе, об общественном здоровье №4142 и о минимальном налоговом обязательстве для владельцев земель №3131-д выносятся на голосование в четверг, 4 февраля.

"Традиционный" законопроект о запрете пластиковых пакетов (№2051-1) традиционно стоит на пятницу", - добавил Железняк.

Как сообщалось, законопроект о переводе бумажных трудовых книжек в электронный формат Кабмин утвердил еще в начале июня 2020-го.

Этим законопроектом предлагают ввести возможность автоматического назначения пенсии без личного обращения. Человек сможет самостоятельно выбирать автоматическое назначение или отсрочку выхода на пенсию, чтобы иметь преимущества в виде повышенной пенсии, и определять в автоматизированном режиме выгодный вариант для назначения пенсии, включая дату. В свою очередь, Пенсионный фонд будет автоматически информировать лицо о наступлении права на назначение пенсии и ее ориентировочном размере.

Оригинал бумажной трудовой книжки будет передаваться на хранение работнику как официальный документ, а если работник пожелает продолжить ее ведение, работодатель по его требованию будет обязан параллельно с электронным учетом трудовой деятельности вносить в книгу записи о приеме на работу, переводе и увольнении.

Напомним, что предыдущее правительство Алексея Гончарука тоже предлагало перевести трудовые книжки в электронный формат. Законопроект не успели рассмотреть и после смены Кабмина отозвали.

С 2000 года данные о трудовом стаже вносят в электронные реестры.

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