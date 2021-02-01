Зеленский анонсировал всеукраинский форум по "первоочередным" вопросам

Мероприятие запланировано с 8 по 10 февраля в Киеве.

Президент Владимир Зеленский анонсировал проведение в Киеве всеукраинского форума "Украина 30" по важным вопросам с участием чиновников и экспертов. Мероприятие запланировано с 8 по 10 февраля.

Об этом глава государства сообщил в Telegram-канале Zelenskiy/Official.

"Понятно, что ковид, к сожалению, существенно перекроил нашу жизнь. Но согласимся ли мы, что это окончательно? Как нам выйти победителями в этой необычной битве? Сможет ли масштабная вакцинация изменить ситуацию и вернуть человечеству свободу - свободу путешествовать, общаться и обнимать родных? .. Вызовов и вопросов очень много. Все они стоят содержательного разговора, активного общественного диалога", - отметил он.

Зеленский сообщил, что с 8 по 10 февраля в Киеве состоится Всеукраинский форум "Украина 30", во время которого эксперты и чиновники смогут ответить на некоторые первоочередные вопросы людей.

Как сообщалось, в инициированном президентом Владимиром Зеленским всенародном опросе 25 октября приняли участие только 16,5% украинцев. Официальные результаты мнения общества по пяти вопросам не обнародовали до сих пор.