Зеленский анонсировал всеукраинский форум по "первоочередным" вопросам

Мероприятие запланировано с 8 по 10 февраля в Киеве.

Зеленский анонсировал всеукраинский форум по "первоочередным" вопросам
Фото: Макс Левин

Президент Владимир Зеленский анонсировал проведение в Киеве всеукраинского форума "Украина 30" по важным вопросам с участием чиновников и экспертов. Мероприятие запланировано с 8 по 10 февраля.

Об этом глава государства сообщил в Telegram-канале Zelenskiy/Official.

"Понятно, что ковид, к сожалению, существенно перекроил нашу жизнь. Но согласимся ли мы, что это окончательно? Как нам выйти победителями в этой необычной битве? Сможет ли масштабная вакцинация изменить ситуацию и вернуть человечеству свободу - свободу путешествовать, общаться и обнимать родных? .. Вызовов и вопросов очень много. Все они стоят содержательного разговора, активного общественного диалога", - отметил он.

Зеленский сообщил, что с 8 по 10 февраля в Киеве состоится Всеукраинский форум "Украина 30", во время которого эксперты и чиновники смогут ответить на некоторые первоочередные вопросы людей.

Как сообщалось, в инициированном президентом Владимиром Зеленским всенародном опросе 25 октября приняли участие только 16,5% украинцев. Официальные результаты мнения общества по пяти вопросам не обнародовали до сих пор.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Путин отрицает, что ему принадлежит дворец из расследования НавальногоПутин отрицает, что ему принадлежит дворец из расследования Навального
"43 по паспорту. 30 в душе": Зеленский показал, как начался его 43-й день рождения"43 по паспорту. 30 в душе": Зеленский показал, как начался его 43-й день рождения
Послы стран G7 представили дорожную карту реформ в УкраинеПослы стран G7 представили дорожную карту реформ в Украине
В ПАСЕ подготовили проект резолюции, сохраняющей полномочия делегации РоSSииВ ПАСЕ подготовили проект резолюции, сохраняющей полномочия делегации РоSSии
В ПАСЕ решили не ограничивать полномочия роSSийской делегацииВ ПАСЕ решили не ограничивать полномочия роSSийской делегации
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский назвал отказ Украины от ядерного статуса "большой ошибкой", но возвращать его "не думает"Зеленский назвал отказ Украины от ядерного статуса "большой ошибкой", но возвращать его "не думает"
Зеленский пригрозил Деркачу и Дубинскому уголовным деломЗеленский пригрозил Деркачу и Дубинскому уголовным делом
Зеленский озвучил свой вопрос к Байдену: "Почему мы до сих пор не в НАТО?"Зеленский озвучил свой вопрос к Байдену: "Почему мы до сих пор не в НАТО?"
РоSSия не оставляет идеи перекроить Украину, - Николенко о "форуме" в ДонецкеРоSSия не оставляет идеи перекроить Украину, - Николенко о "форуме" в Донецке
Зеленский ввел в действие решение СНБО о нейтрализации угроз в атомной энергетикеЗеленский ввел в действие решение СНБО о нейтрализации угроз в атомной энергетике
Степанов анонсировал новые контракты на поставку вакцины от COVID-19Степанов анонсировал новые контракты на поставку вакцины от COVID-19
Зеленский назначил Скичко главой Черкасской ОГАЗеленский назначил Скичко главой Черкасской ОГА
Зеленский подписал указ о создании рынка социальных услугЗеленский подписал указ о создании рынка социальных услуг
Зеленский: сейчас и более ста лет назад под Крутами угроза для Украины одинаковаЗеленский: сейчас и более ста лет назад под Крутами угроза для Украины одинакова
Зеленский записал новое видео - о "неделе стабильности"Зеленский записал новое видео - о "неделе стабильности"
Последние новости
Подгружаем последние новости