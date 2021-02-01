Зеленский назвал отказ Украины от ядерного статуса "большой ошибкой", но возвращать его "не думает"

Президент Владимир Зеленский считает отказ Украины от ядерного статуса в начале 90-х годов прошлого века "большой ошибкой". Невыполнение Будапештского меморандума глава украинского государства назвал "предательством".

"В целом я считаю, что это предательство по отношению к Украине. Я считаю, что это большая ошибка. Ведь любые мировые дипломатические договоренности с момента, когда не выполняется Будапештский меморандум, «помножены на ноль». И что бы мы дальше ни подписывали, о чем бы страны ни договаривались, всегда будет риск, что кто-то скажет, что это какая-то бумажка, и не обязательно ее выполнять. То есть в XXI веке до сих пор действуют традиции средневековья, когда действует не сила договоренностей, а просто сила. Кто сильнее, у кого больше оружия - тот, скажем так, пишет Конституцию твоей страны. Это оскорбительная ситуация. В Украине было несколько таких ситуаций", - сказал Зеленский в интервью Axios.

По словам президента, он понимает, что "ядерное оружие - это очень плохо".

"Но если бы в Украине сейчас было ядерное оружие, если бы мы тогда не совершили такую большую ошибку, а я считаю, что это ошибка на сегодня, то не было бы вторжения, и у нас были бы свои территории. Потому что мы всегда могли бы говорить на равных с РоSSийской Федерацией и со всем миром. Вот и все", - пояснил он.

Несмотря на это, возвращать Украине ядерный статус Зеленский не собирается, потому что сегодня "это неправильно делать".

"Все-таки мы должны не превращаться из людей в зверей. Все-таки цивилизация в конце концов победит. Как бы мы ни относились к демократии, как говорил Черчилль, лучшего в мире пока нет. Со всеми минусами демократии, со всеми минусами ядерного разоружения, со всеми вызовами, которые были и у нас, когда забрали нашу территорию и убили 14 тысяч человек - все-таки, если мы хотим построить демократическую, цивилизованную страну, мы должны следовать мировым законом, должны оставаться людьми", - сказал он.

После развала Союза Украина имела третий в мире после США и РоSSии ядерный потенциал. В 1994 году Украина присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия. Весь арсенал передали РоSSии. В обмен на это крупнейшие ядерные державы должны были гарантировать Украине безопасность и территориальную неприкосновенность, что, впрочем, не помешало РоSSии - одному из гарантов - оккупировать Крым и начать агрессию на Донбассе.

В марте 2014 года в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления о денонсации Договора о нераспространении ядерного оружия, а в июле - о восстановлении статуса ядерной державы. На рассмотрение парламента их не выносили.

Действующий тогда президент Украины Петр Порошенко заявлял, что Украина не вернется к статусу ядерной державы. По мнению Порошенко, это было бы совершенно безответственно.