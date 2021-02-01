Зеленский пригрозил Деркачу и Дубинскому уголовным делом

Президент хочет, чтобы наказали не только депутатов, но и тех, "кто занимал очень высокие посты" до 2019 года.

Президент Владимир Зеленский предупредил, что народным депутатам Андрею Деркачу и Александру Дубинскому светит уголовное дело и лишение мандатов.

Об этом он сказал в интервью американскому изданию Axios, отвечая на вопрос, стоит ли вопрос об уголовном преследовании отдельных членов парламента, которые способствовали роSSийскому вмешательству в президентские выборы в США . С такой формулировкой в США введены санкции против двух народных депутатов - Деркача и Дубинского.

"Стоит, обязательно. И не только перед этими депутатами. А перед всеми", - сказал Зеленский.

Но он добавил, что следствие должно найти всех лиц, причастных к вмешательству в американские выборы.

"Я хочу, чтобы было заведено уголовное дело по этому поводу. Я начинал об этом говорить, когда из кабинета Порошенко была запись разговора с Президентом Байденом, который тогда был вице-президентом, как этот разговор был записан. Кем он был записан, кому он была передан или продан - всем этим занимаются правоохранительные органы. Уже есть наработки, и скоро будут результаты. Но я хочу, чтобы в этом списке, как и в санкционном списке, были все фамилии. Депутатами какой партии они бы ни были. Ни одна партия не должна отвечать за того или иного человека. Люди должны отвечать за то, что они делают. И поэтому нужно поднимать вопрос о лишении мандатов, выходе из партии. Но мы должны иметь весь список - даже тех, кто занимал очень высокие посты до моего президентства. Все, кто вмешивались в выборы в Соединенных Штатах, если так было, должны отвечать по законодательству", - сказал Зеленский.

Напомним, что Деркач находится под санкциями США с 10 сентября 2020 года, а Дубинский - с 11 января 2021 года. Кроме того, санкции введены против бывшего депутата Александра Онищенко, бывшего прокурора сил АТО Константина Кулика и еще нескольких физических и юридических лиц, связанных с Деркачом.

Между тем фракция "Слуга народа" инициировала рассмотрение исключения Александра Дубинского из ее состава. Более 50% народных депутатов фракции "Слуга народа", которые приняли участие в анонимном голосовании, поддержали исключение Александра Дубинского из ее состава. Это 100 народных депутатов. Также решать судьбу нардепа в составе фракции будут сегодня на ее заседании.