Украинская делегация обнародовала повестку дня ближайших заседаний ТКГ

Заседания запланированы на 2 и 3 февраля.

Очередные заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе запланированы на 2 и 3 февраля.

Как сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ, 2 февраля запланированы видеоконференции рабочих групп по вопросам безопасности, гуманитарной, экономической, политической.

3 февраля должна состояться видеоконференция общего заседания Трехсторонней контактной группы.

Украинская делегация обнародовала повестку дня ближайших заседаний:

имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита;

обеспечение безопасности в зоне конфликта, соблюдение режима прекращения огня, разведение сил и средств, включая согласование новых участков разведения; обновление плана разминирования;

продолжение разработки плана совместных шагов;

восстановление работы КПВВ и открытие новых в н.п. Золотое и Счастье; обмен удерживаемыми лицами; полный и безусловный доступ международных организаций;

восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.

Напомним, во время заседания Трехсторонней контактной группы 21 января сторонам удалось достичь принципиальной договоренности о возобновлении ремонтных работ на газовой станции вблизи Марьинки.

Тогда же в режиме видеоконференции состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы на уровне глав делегаций. Глава украинской делегации Леонид Кравчук во время заседания предложил координатору Политической подгруппы ТКГ Пьеру Морелю выработать и представить единый документ, в который войдут "лучшие предложения сторон".

Вечером 28 января в интервью одному из украинских телеканалов Кравчук заявил, что разочаровался в Минских переговорах, и назвал их фальшивкой.