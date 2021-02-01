Украинская делегация обнародовала повестку дня ближайших заседаний ТКГ

Заседания запланированы на 2 и 3 февраля.

Украинская делегация обнародовала повестку дня ближайших заседаний ТКГ
Фото: unn.com.ua

Очередные заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе запланированы на 2 и 3 февраля.

Как сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ, 2 февраля запланированы видеоконференции рабочих групп по вопросам безопасности, гуманитарной, экономической, политической.

3 февраля должна состояться видеоконференция общего заседания Трехсторонней контактной группы.

Украинская делегация обнародовала повестку дня ближайших заседаний:

  • имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита;
  • обеспечение безопасности в зоне конфликта, соблюдение режима прекращения огня, разведение сил и средств, включая согласование новых участков разведения; обновление плана разминирования;
  • продолжение разработки плана совместных шагов;
  • восстановление работы КПВВ и открытие новых в н.п. Золотое и Счастье; обмен удерживаемыми лицами; полный и безусловный доступ международных организаций;
  • восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.

Напомним, во время заседания Трехсторонней контактной группы 21 января сторонам удалось достичь принципиальной договоренности о возобновлении ремонтных работ на газовой станции вблизи Марьинки.

Тогда же в режиме видеоконференции состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы на уровне глав делегаций. Глава украинской делегации Леонид Кравчук во время заседания предложил координатору Политической подгруппы ТКГ Пьеру Морелю выработать и представить единый документ, в который войдут "лучшие предложения сторон".

Вечером 28 января в интервью одному из украинских телеканалов Кравчук заявил, что разочаровался в Минских переговорах, и назвал их фальшивкой.

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