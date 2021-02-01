Локдаун в Израиле продолжили до 5 февраля

Правительство Израиля приняло решение о продлении пятинедельной изоляции до пятницы, 5 февраля.

Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно новым запретам, люди не могут отходить от своих домов дальше одного километра. Исключение сделано для тех, кто выходит на работу, идет на вакцинацию или за продуктами. Супермаркеты продолжат работать в обычном режиме.

Собираться на открытом воздухе могут до десяти человек, а в помещениях - до пяти. Эти ограничения распространяются и на синагоги. Также запрещено ходить в гости.

Общественный транспорт будет работать в сокращенном формате.

Кроме того, продлен запрет на работу аэропорта Бен Гурион до полуночи 7 февраля. Закрытыми остаются и наземные пограничные переходы.

Как сообщалось, накануне Кнессет Израиля утвердил в окончательном чтении т.н. "Закон о штрафах", согласно которому увеличиваются вдвое размеры штрафных санкций за нарушение карантинного режима. Теперь нарушителей могут оштрафовать на 10 тыс. шекелей (около 86 тыс. гривен).

По данным университета Джонса Хопкинса, в Израиле зарегистрировано 643 тыс. 435 случаев коронавируса COVID-19, умерли 4 тыс. 796 человек.

Неделю назад Израиль первым в мире начал вакцинировать подростков от коронавируса. В стране самые высокие в мире темпы вакцинации от ковида.