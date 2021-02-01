Истребители МиГ-29 провели тренировочные бои на Волыни

Истребители выполняли воздушные бои днем и ночью.

Истребители МиГ-29 провели тренировочные бои на Волыни
Фото: mil.gov.ua

Личный состав Севастопольской бригады тактической авиации имени Александра Покрышкина ПвК "Запад" успешно провел первую летную смену в новом 2021 году.

Об этом информирует пресс-служба Воздушного командования "Запад" Воздушных Сил ВСУ.

На истребителях МиГ-29 пилоты выполнили полет парой сложный пилотаж, отработали ведение групповых и одиночных воздушных боев днем и ночью в сложных метеоусловиях, а также выполнили полет в облаках на малых высотах.

"В небе пилоты не только повышали уровень летно-методической подготовки, но и совершили облет авиационной техники после длительных регламентных работ. В полетах приняли участие командиры авиационных звеньев и выше", - говорится в сообщении.

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

Ранее в январе ВСУ на Донбассе отработали занятие огневых рубежей и отражение атаки врага.

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