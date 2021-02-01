Правозащитники сообщают о более чем 160 задержанных на акциях в Минске

Минская милиция пока не дала официального комментария.

В Беларуси во время акций протеста в воскресенье, 31 января, задержаны более 160 человек.

Об этом сообщает правозащитный центр "Вясна".

Большинство задержаний произошло в Минске, два задержания - в Гродно, а одно - в Новогрудке Гродненской области. Некоторых задержанных уже отпустили.

Ранее правозащитники сообщали, что среди задержанных оказалась и швейцарская журналистка Люция Чирки, однако затем ее отпустили.

Минская милиция пока не дала официального комментария.

Как сообщали белорусские СМИ , вчера в Минске задерживали не только протестующих, но и обычных прохожих.

Масштабные акции протеста против Александра Лукашенко, который якобы победил на президентских выборах, вспыхнули в Беларуси 9 августа 2020 года. Оппозиция заявила о масштабных фальсификациях на выборах.

Протесты сопровождаются жестким насилием силовиков. Несколько митингующих погибли, десятки - пострадали. Тысячи протестующих задержали, часть из них - арестовали.

Результаты белорусских выборов не были признаны международным сообществом, в том числе Украиной.