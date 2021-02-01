В РоSSии 31 января на акциях протеста в 86 городах задержано более 5,3 тыс. человек

На воскресных акциях протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального в 86 роSSийских городах задержано более 5 тыс. человек. Почти 1,7 тыс. задержанных в Москве и тысячи - в Санкт-Петербурге, свидетельствуют данные "ОВД-Инфо".

Массовые протесты в РоSSии прошли несмотря на все предупреждения и угрозы власти. В Москве центр протеста планировался у Лубянки, однако полиция перекрыла подходы к площади. Тактика перекрытия центра Москвы и 11 станций метро не помогла свести протест на нет: на этот раз протестующих было меньше, чем неделю назад, однако по московским улицам прошли тысячи митингующих, отмечает ВВС.

В Санкт-Петербурге сторонники Алексея Навального провели шествие по историческому центру города с массовым стоянием на трех больших площадях, в частности, прямо у стен городского парламента на Исаакиевской площади. Митинги сопровождались жесткими задержаниями, в рядах омоновцев взорвали петарду, а один полицейский направил на протестующих пистолет.

Демонстрации в поддержку Алексея Навального прошли также в Новосибирске, где по меньшей мере 2000 человек прошли по городу, скандируя "Свободу!" и "Путин - вор!"

По сообщениям местных СМИ , в Омске в протестах приняли участие около 1000 человек, в Екатеринбурге на улицы вышли примерно 7000 демонстрантов. Массовые задержания протестующих были в Красноярске.

В понедельник в московском суде состоится рассмотрение протокола об участии в воскресных протестах жены Навального Юлии.

Между тем после массовых задержаний в Петербурге по итогам протестов составлено более 1,5 тыс. протоколов. Городские суды, рассматривающие эти дела, перешли в воскресенье на ночной режим работы.

Напомним, 17 января 2021 года Навальный вместе со своей женой Юлией прилетели в РоSSию из Германии, где оппозиционер несколько месяцев лечился после отравления "Новичком". Политика задержали на паспортном контроле в аэропорту "Шереметьево" в Москве и сразу арестовали.

Официальная причина задержания Навального - уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденного за преступление по делу "Ив Роше".

Оппозиционер Алексей Навальный и его брат Олег обвинялись в хищении более 26 млн рублей в компании "Ив Роше Восток" и еще более четырех миллионов рублей в "многопрофильной процессинговой компании". По версии следствия, они создали подставную компанию "Главподписка", которая предоставляла услуги по доставке почтовых отправлений по завышенным ценам. Навальный вину не признавал и утверждал, что действовал в рамках закона.

После ареста Навальный призвал граждан РоSSии выходить на протестные акции 23 января. В ответ роSSийские власти начали задерживать близких к Навальному людей - пресс-секретаря, брата и сотрудников "Фонда борьбы с коррупцией".