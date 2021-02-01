Оккупанты разместили гаубицы, минометы и 14 танков близ Новоселовки, - СЦКК

РоSSийские наемники в который раз нарушили Минские договоренности.

Украинская сторона СЦКК сообщила о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации и ее наемников, о чем говорится в отчете СММ ОБСЕ от 30 января.

Соответствующее сообщение обнародовал пресс-центр операции Объединенных сил.

28 января мини-БПЛА СММ ОБСЕ на полигоне вблизи населенного пункта Новоселовка Донецкой области зафиксировал три 122-мм гаубицы 2С1 "Гвоздика", пять 120-мм минометов и 14 танков Т-72. Указанное вооружение размещено с нарушениями установленных линий отвода.

"Вместе с тем на вышеупомянутом полигоне также зафиксировано 10 единиц БМП, что классифицируется как военное присутствие и присутствие военного типа в зоне безопасности", - говорится в сообщении.

Украинская сторона СЦКК считает, что очередное грубое нарушение комплекса мероприятий по выполнению Минских договоренностей "в очередной раз демонстрирует пренебрежение представителей вооруженных формирований РФ нормами и правами международных договоренностей".

Напомним, первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук разочаровался в Минских переговорах и назвал их фальшивкой.