Оккупанты разместили гаубицы, минометы и 14 танков близ Новоселовки, - СЦКК

РоSSийские наемники в который раз нарушили Минские договоренности.

Оккупанты разместили гаубицы, минометы и 14 танков близ Новоселовки, - СЦКК
Фото: Podrobnosti

Украинская сторона СЦКК сообщила о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации и ее наемников, о чем говорится в отчете СММ ОБСЕ от 30 января.

Соответствующее сообщение обнародовал пресс-центр операции Объединенных сил.

28 января мини-БПЛА СММ ОБСЕ на полигоне вблизи населенного пункта Новоселовка Донецкой области зафиксировал три 122-мм гаубицы 2С1 "Гвоздика", пять 120-мм минометов и 14 танков Т-72. Указанное вооружение размещено с нарушениями установленных линий отвода.

"Вместе с тем на вышеупомянутом полигоне также зафиксировано 10 единиц БМП, что классифицируется как военное присутствие и присутствие военного типа в зоне безопасности", - говорится в сообщении.

Украинская сторона СЦКК считает, что очередное грубое нарушение комплекса мероприятий по выполнению Минских договоренностей "в очередной раз демонстрирует пренебрежение представителей вооруженных формирований РФ нормами и правами международных договоренностей".

Напомним, первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук разочаровался в Минских переговорах и назвал их фальшивкой.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Путин отрицает, что ему принадлежит дворец из расследования НавальногоПутин отрицает, что ему принадлежит дворец из расследования Навального
"43 по паспорту. 30 в душе": Зеленский показал, как начался его 43-й день рождения"43 по паспорту. 30 в душе": Зеленский показал, как начался его 43-й день рождения
Послы стран G7 представили дорожную карту реформ в УкраинеПослы стран G7 представили дорожную карту реформ в Украине
В ПАСЕ подготовили проект резолюции, сохраняющей полномочия делегации РоSSииВ ПАСЕ подготовили проект резолюции, сохраняющей полномочия делегации РоSSии
В ПАСЕ решили не ограничивать полномочия роSSийской делегацииВ ПАСЕ решили не ограничивать полномочия роSSийской делегации
Блок рекламы


Похожие новости
Оккупанты стреляли из крупнокалиберных пулеметов и противотанковых гранатометовОккупанты стреляли из крупнокалиберных пулеметов и противотанковых гранатометов
Оккупанты ранили сегодня двух украинских военныхОккупанты ранили сегодня двух украинских военных
Оккупанты стреляли вблизи Водяного и АвдеевкиОккупанты стреляли вблизи Водяного и Авдеевки
Оккупанты дважды нарушили режим тишины на Донбассе, ВСУ открывали ответный огоньОккупанты дважды нарушили режим тишины на Донбассе, ВСУ открывали ответный огонь
На Донбассе оккупанты тяжело ранили украинского военногоНа Донбассе оккупанты тяжело ранили украинского военного
Оккупанты семь раз нарушили режим прекращения огня на ДонбассеОккупанты семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Оккупанты пять раз нарушили режим прекращения огня на ДонбассеОккупанты пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Сегодня оккупанты стреляли из пулеметов и гранатометовСегодня оккупанты стреляли из пулеметов и гранатометов
Оккупанты стреляли у Опытного, Гнутово и ЮжногоОккупанты стреляли у Опытного, Гнутово и Южного
Сегодня оккупанты восемь раз нарушили режим прекращения огняСегодня оккупанты восемь раз нарушили режим прекращения огня
Последние новости
Подгружаем последние новости