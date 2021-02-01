Шмыгаль обещает украинцам зарплату "как в Польше"

Денис Шмыгаль пообещал украинцам зарплату на уровне Словакии или Польши. Об этом глава украинского правительства написал в своем Facebook.

Шмыгаль обещает украинцам зарплату “как в Польше“: премьер назвал срок

Денис Шмыгаль убежден, что в Украине есть перспективы для неуклонного роста средней зарплаты, а соответственно, и благосостояния граждан. Так, за прошедший год реальные зарплаты украинцев выросли на 10% и превысили 14 тысяч гривен (очевидно, премьер имеет в виду среднюю зарплату, - авт.).

"В декабре 2020 года реальные зарплаты выросли на 10% по сравнению с декабрем 2019 и составили 14,2 тысячи гривен", - пишет премьер.

Шмыгаль обещает украинцам зарплату “как в Польше“: премьер назвал срок

Однако и это не предел. Правительство рассчитывает на устойчивый рост зарплат и надеется, что через десять лет они будут сопоставимы с заработками у наших ближайших соседей, которые находятся в Евросоюзе.

"Архиважное задание, которое ставит правительство – это к 2030 году выйти по средним зарплатам на уровень наших соседей из Польши или Словакии, - пишет Денис Шмыгаль.

Напомним, в декабре средняя зарплата в Украине поднялась почти на 2 тысячи и составила 14 179 гривны. При этом ранее Денис Шмыгаль заявлял, что украинцам для нормальной жизни достаточно зарплаты размером в 15 тысяч гривен.


Марченко Любов, Тудей

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