Украинский законопроект о госполитике переходного периода изучают в Париже и Берлине, - посол Франции

Законопроект о государственной политике переходного периода, представленный вице-премьер-министром, министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексеем Резниковым, изучается Францией и Германией.

Об этом сообщил посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

"Сейчас мы рассматриваем этот законопроект и в Париже, и в Киеве . Мы также обсуждаем его с нашими партнерами, в частности, с Германией, чтобы достичь общей позиции. Вот почему я предпочел бы не реагировать сейчас. Общая реакция на этот законопроект появится в ближайшее время", - сказал посол в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

В то же время де Понсен подчеркнул, что выборы на Донбассе нельзя проводить, пока не будут обеспечены условия безопасности.

"Мы очень хорошо понимаем обеспокоенность Украины этим вопросом, который представляет общественный интерес. Мы разделяем мнение Украины о том, что выборы нельзя проводить, пока не будут обеспечены условия безопасности. Однако цель должна заключаться в том, чтобы провести выборы как можно скорее, поскольку голосование и управление через выборные органы является основным условием демократии", - отметил он.

Также дипломат отметил, что конфликт в Украине не стоит называть замороженным.

"В Украине конфликт не замороженный, и я не знаю, было ли бы лучше, если было бы иначе. На данный момент мы концентрируем свои усилия на достижении результатов в рамках Нормандского формата и Минского процесса. Это наша основная цель. Возможно, вы знаете, что моя предшественница посол Дюмон сейчас является одним из дипломатических советников президента Макрона. Она посетила Украину в декабре. Она встречалась с президентом Зеленским и провела много других встреч. Посол Дюмон активно участвует в переговорах. Она много работает, чтобы добиться результатов для Украины и принести мир в регион", - пояснил он.

Ранее вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сообщил, что в проекте закона о государственной политике переходного периода отказались от использования понятия "коллаборант". В МинВОТ считают, что люди на оккупированной территории в большинстве являются заложниками.

Законопроектом предлагается определение терминологии, которая должна быть единой для всего законодательства. Это как новые, так и усовершенствованные термины: оккупационные силы и оккупационные службы РФ , политико-дипломатические и санкционные меры, территориальные общины на линии разграничения, временная оккупация, деоккупация, деоккупированные территории, реинтеграция деоккуппированных территорий, прочный мир, территории приоритетного развития.

Сейчас министерство завершило разработку проекта закона о государственной политике переходного периода. Резников отметил, что законопроект является рамочным, он устанавливает определенную политику и принципы и требует принятия отдельных профильных законов, в частности - об амнистии, выборах, люстрации и конвалидации.