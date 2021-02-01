В Мьянме произошел военный переворот

Военные Мьянмы взяли страну под свой контроль. Утром 1 февраля задержаны глава правящей партии Мьянмы "Национальная лига за демократию", государственный советник и фактический лидер страны, лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, президент Мьянмы Он Мьин и другие члены политического руководства.

В стране объявлено чрезвычайное положение сроком на год, не работает телефонная связь и телевидение, передает ВВС.

Согласно заявлению, подписанному первым вице-президентом Мьинт Шве и обнародованному телеканалом Myawady TV, который принадлежит военным, государственная власть будет передана главнокомандующему вооруженными силами Мин Аун Хлаингу.

В последние месяцы отношения между руководством и армией резко обострились из-за недовольства военных итогами ноябрьских выборов в стране, которые они объявили подтасованными.

На прошлой неделе главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы пригрозил отменить конституцию, если, по его словам, законы не будут выполняться. Тогда военные отрицали, что главнокомандующий угрожал устроить государственный переворот.

Мьянма находилась под властью военных до начала демократических реформ в 2011 году.