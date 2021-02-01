Зеленский озвучил свой вопрос к Байдену: "Почему мы до сих пор не в НАТО?"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что благодарен США за всю поддержку, но государство хочет быть равноправным членом НАТО.

Об этом он сообщил в интервью Axios, перевод которого обнародовал "Голос Америки".

"Но если мы, украинцы, и Украина хочет быть равноправным членом альянса, равноправным членом НАТО ... Это один из важнейших вопросов безопасности - той самой безопасности, о которой говорит президент Байден. В таком случае у меня есть очень простой вопрос: господин президент, почему мы до сих пор не в НАТО?" - отметил Зеленский.

Он добавил, что если бы Украина была членом альянса, то на Донбассе не было бы эскалации. Зеленский заявил, что Украина защищает Европу и благодарна за все санкции со стороны ЕС и США , но санкции не могут вернуть человеческие жизни.

"Завтра это может быть любой, любая европейская страна, Соединенные Штаты. Мы говорим не только о вооруженном вмешательстве. Мы имеем дело с информационной войной. И Соединенные Штаты - один из ярких примеров, как это происходит", - добавил президент Украины.

Напомним, что после инаугурации Джо Байдена Зеленский отметил, что будет рад пригласить его в Киев . Украинский президент убежден, что отношения между странами улучшатся.

7 ноября Зеленский поздравил Байдена с победой на выборах президента США . Он отметил, что Украина и США всегда сотрудничали в сфере безопасности, торговли, инвестиций, демократии, борьбы с коррупцией. Зеленский также считает, что Байден как президент США может значительно усилить "нормандский процесс".