Зеленский озвучил свой вопрос к Байдену: "Почему мы до сих пор не в НАТО?"
Президент заявил, что Украина хочет быть равноправным членом альянса.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что благодарен США за всю поддержку, но государство хочет быть равноправным членом НАТО.
Об этом он сообщил в интервью Axios, перевод которого обнародовал "Голос Америки".
"Но если мы, украинцы, и Украина хочет быть равноправным членом альянса, равноправным членом НАТО ... Это один из важнейших вопросов безопасности - той самой безопасности, о которой говорит президент Байден. В таком случае у меня есть очень простой вопрос: господин президент, почему мы до сих пор не в НАТО?" - отметил Зеленский.
Он добавил, что если бы Украина была членом альянса, то на Донбассе не было бы эскалации. Зеленский заявил, что Украина защищает Европу и благодарна за все санкции со стороны ЕС и США, но санкции не могут вернуть человеческие жизни.
"Завтра это может быть любой, любая европейская страна, Соединенные Штаты. Мы говорим не только о вооруженном вмешательстве. Мы имеем дело с информационной войной. И Соединенные Штаты - один из ярких примеров, как это происходит", - добавил президент Украины.
Напомним, что после инаугурации Джо Байдена Зеленский отметил, что будет рад пригласить его в Киев. Украинский президент убежден, что отношения между странами улучшатся.
7 ноября Зеленский поздравил Байдена с победой на выборах президента США. Он отметил, что Украина и США всегда сотрудничали в сфере безопасности, торговли, инвестиций, демократии, борьбы с коррупцией. Зеленский также считает, что Байден как президент США может значительно усилить "нормандский процесс".
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал Байдена "первым президентом США, которому не надо объяснять, что такое Украина".