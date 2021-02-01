РоSSийские наемники в воскресенье девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

С начала новых суток зафиксирован один обстрел.

За прошедшие сутки, 31 января, роSSийские наемники на Донбассе девять раз открывали огонь по украинским позициям. С начала новых суток зафиксирован один обстрел. Боевых потерь среди наших защитников нет.

Об этом информирует пресс-центр операции Объединенных сил.

Вблизи Водяного на Приазовье противник открывал огонь из миномета 120 калибра, автоматических гранатометов, станковых противотанковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Для корректировки огня роSSийские наемники использовали беспилотный летательный аппарат типа "крыло", который вовремя был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, что сделало невозможным его дальнейшее применение", - говорится в сообщении.

Неподалеку Лебединского вооруженные формирования РоSSийской Федерации осуществили провокационный обстрел из миномета 82-го калибра, а у Песков - из автоматических станковых гранатометов. Вблизи Опытного враг выпустил несколько очередей в сторону украинских позиций из стрелкового оружия, а в пригороде Авдеевки - еще и из крупнокалиберного пулемета.

Уже 1 февраля было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, вблизи Авдеевки роSSийско-оккупационные войска открывали неприцельный огонь в сторону украинских позиций из ручного противотанкового и подствольного гранатометов.

Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ , отметили в штабе.

Напомним, 30 января в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. В этот день умер украинский военный Роман Дзюбенко, который был ранен близ села Новоалександровка на Луганщине, а двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения.