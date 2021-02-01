Израиль удвоил штрафы за нарушение карантина

Кнессет Израиля утвердил в окончательном чтении т. н. "Закон о штрафах", согласно которому размеры штрафных санкций за нарушение карантинного режима увеличиваются вдвое.

В поддержку законопроекта проголосовали 42 депутата, против - 18, сообщает израильский телеканал 9 TV.

Согласно новому закону, компания, организация или учебное заведение, пойманные на нарушение карантинных ограничений, могут быть оштрафованы в размере до 10 тыс. шекелей (около 86 тыс. гривень). К настоящему времени максимальный размер штрафа составлял 5 тыс. шекелей.

Кроме этого, новая редакция закона позволяет приостанавливать работу организации-нарушителя в административном порядке.

"Новый закон больно ударит по учебным заведениям ультрарелигиозного сектора, которые возобновили занятия вопреки карантинным запретам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что одобрение этого закона открывает путь к правительственному постановлению о продлении в стране режима "локдауна". Пока закона о штрафах не было, министры от партии "Кахоль-Лавана" во главе с Бени Ганцем отказывались даже обсуждать это постановление.

Напомним, в Украине 14 января вступил в силу принятый Радой 17 декабря закон, предусматривающий штрафы за обслуживание клиентов без масок. Законом установлено штрафы в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3400 до 5100 грн) для юридического лица, физического лица-предпринимателя.