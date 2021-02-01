Суд в Нидерландах рассмотрит, как идет дополнительное расследование по делу о катастрофе МН17

1 февраля пройдёт первое в 2021 году заседание по делу о катастрофе малайзийского самолета.

Суд в Нидерландах рассмотрит, как идет дополнительное расследование по делу о катастрофе МН17

Завтра, 1 февраля, в Нидерландах состоится первое в 2021 году судебное заседание по делу относительно сбитого 17 июля 2014 года самолета рейса МН17.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на своего корреспондента в Гааге.

Заседание начнется в 10:00 по местному времени в судебном комплексе "Схипхол" близ Амстердама.

На этих слушаниях, в частности, должны рассмотреть, как продвигается дополнительное расследование, обращения родственников погибших относительно компенсаций и тому подобное.

Из-за коронавируса все должны соблюдать социальную дистанцию, а также носить маски. Снять ее можно после занятия своего места в зале D, где предусмотрено безопасное расстояние между участниками процесса.

Напомним, что самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все, кто был на борту, погибли.

Расследование причин катастрофы ведет совместная следственная группа (JIT, ССГ), в которую входят представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии. В сентябре 2016 года ССГ обнародовала выводы, согласно которым лайнер был сбит ракетой, запущенной из ЗРК "Бук", а год назад объявила о принадлежности этого "Бука". По данным ССГ, это ракетная установка роSSийской 53-й зенитно-ракетной бригады, дислоцированной в Курске.

19 мая 2019 года следственная группа официально назвала четырех обвиняемых в причастности к гибели рейса МН17: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Все они, как сообщалось, в суд не явились. Пулатов в настоящее время - единственный фигурант дела, кто отправил на слушания своих адвокатов.

В ноябре 2020 года Объединенная следственная группа обнародовала новые материалы по делу. Среди этих данных - перехват разговора террористов "ДНР" с их роSSийскими кураторами

Кроме того, судьи отказали адвокатам обвиняемых в расследовании альтернативных сценариев причин катастроы.

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