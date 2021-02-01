Эксперты ВОЗ посетили рынок в Ухане

Ранее они посетили две больницы в городе, откуда началась вспышка COVID-19.

Эксперты ВОЗ посетили рынок в Ухане
Фото: www.npr.org

Команда Всемирной организации здравоохранения в рамках расследования происхождения коронавируса 31 января посетила продуктовый рынок в китайском городе Ухань, откуда началась вспышка COVID-19.

Об этом сообщает AP.

Специалисты в области вирусологии, безопасности пищевых продуктов и эпидемиологии побывали на одном из крупнейших в городе рынке Baishazhou, где продают свежее мясо, рыбу и морепродукты. Они провели там около часа.

Ранее эксперты посетили две больницы в Ухане.

"Сегодня еще одно важное посещение рынка морских продуктов "Хуанань" - места, с которым ассоциируется большое количество случаев, о которых ранее сообщалось", - написал член делегации Питер Дашак в Twitter.

Он отметил, что для экспертов "очень информативно увидеть схему рынка и пообщаться с персоналом".

Pleasure to talk with you as always Sarah. Another important site visit today to the Huanan seafood market - the place we know a large number of the early reported cases were associated with. Very informative for us to see the layout of the market & speak with staff. https://t.co/1WSSwTt2au

— Peter Daszak (@PeterDaszak) January 31, 2021

28 января закончился двухнедельный карантин, который команда ВОЗ отбыла по прибытии в Ухань.

6 января команде ВОЗ, которая расследует происхождение ковида в городе Ухань, было отказано во въезде в Китай.

В конце декабря прошлого года АР опубликовало исследование, в котором говорилось о том, что Китай засекретил все исследования о происхождении ковида. Власть частично ограничивает их публикацию и одновременно способствует продвижению теорий о том, что вирус распространился не только с территории Китая.

Также в декабре китайский суд вынес приговор общественной журналистке Жань Жан, которая сообщала о начале коронавирусной эпидемии в городе Ухань. Ее приговорили к 4 годам заключения и обвинили в "поиске поводов для раздора".

Ранее заместитель советника президента США по национальной безопасности Мэтью Поттингер назвал утечку из лаборатории наиболее вероятной версией происхождения коронавируса. Однако никаких доказательств этого не было представлено.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Путин отрицает, что ему принадлежит дворец из расследования НавальногоПутин отрицает, что ему принадлежит дворец из расследования Навального
"43 по паспорту. 30 в душе": Зеленский показал, как начался его 43-й день рождения"43 по паспорту. 30 в душе": Зеленский показал, как начался его 43-й день рождения
Послы стран G7 представили дорожную карту реформ в УкраинеПослы стран G7 представили дорожную карту реформ в Украине
В ПАСЕ подготовили проект резолюции, сохраняющей полномочия делегации РоSSииВ ПАСЕ подготовили проект резолюции, сохраняющей полномочия делегации РоSSии
В ПАСЕ решили не ограничивать полномочия роSSийской делегацииВ ПАСЕ решили не ограничивать полномочия роSSийской делегации
Блок рекламы


Похожие новости
Закон про рынок земли в Украине пересмотрят в конце 2021 годаЗакон про рынок земли в Украине пересмотрят в конце 2021 года
Экс-послы США, военные и эксперты обратились к Украине из-за дела о сбитом Ил-76Экс-послы США, военные и эксперты обратились к Украине из-за дела о сбитом Ил-76
До конца марта эксперты скажут, готова ли Украина к "промышленному безвизу" с ЕСДо конца марта эксперты скажут, готова ли Украина к "промышленному безвизу" с ЕС
Китайский суд приговорил к 4 годам заключения журналистку, освещавшую вспышку COVID-19 в УханеКитайский суд приговорил к 4 годам заключения журналистку, освещавшую вспышку COVID-19 в Ухане
Послы стран "Вышеградской четверки" посетили КПВВ "Золотое" в Луганской областиПослы стран "Вышеградской четверки" посетили КПВВ "Золотое" в Луганской области
Вторая волна коронавируса похоронит рынок труда в УкраинеВторая волна коронавируса похоронит рынок труда в Украине
Украинский рынок госзакупок беспрецедентно открыт для многих стран – замминистра экономики КачкаУкраинский рынок госзакупок беспрецедентно открыт для многих стран – замминистра экономики Качка
Послы четырех стран посетили Краматорск в день освобождения от боевиковПослы четырех стран посетили Краматорск в день освобождения от боевиков
Зеленский и Шмыгаль посетили Чернобыльскую зонуЗеленский и Шмыгаль посетили Чернобыльскую зону
Порошенко: закон о продаже земли позволит сформировать цивилизованный рынок без разбазаривания госземельПорошенко: закон о продаже земли позволит сформировать цивилизованный рынок без разбазаривания госземель
Последние новости
Подгружаем последние новости