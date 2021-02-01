Эксперты ВОЗ посетили рынок в Ухане

Ранее они посетили две больницы в городе, откуда началась вспышка COVID-19.
Фото: www.npr.org
Команда Всемирной организации здравоохранения в рамках расследования происхождения коронавируса 31 января посетила продуктовый рынок в китайском городе Ухань, откуда началась вспышка COVID-19.
Об этом сообщает AP.
Специалисты в области вирусологии, безопасности пищевых продуктов и эпидемиологии побывали на одном из крупнейших в городе рынке Baishazhou, где продают свежее мясо, рыбу и морепродукты. Они провели там около часа.
Ранее эксперты посетили две больницы в Ухане.
"Сегодня еще одно важное посещение рынка морских продуктов "Хуанань" - места, с которым ассоциируется большое количество случаев, о которых ранее сообщалось", - написал член делегации Питер Дашак в Twitter.
Он отметил, что для экспертов "очень информативно увидеть схему рынка и пообщаться с персоналом".
Pleasure to talk with you as always Sarah. Another important site visit today to the Huanan seafood market - the place we know a large number of the early reported cases were associated with. Very informative for us to see the layout of the market & speak with staff. https://t.co/1WSSwTt2au
28 января закончился двухнедельный карантин, который команда ВОЗ отбыла по прибытии в Ухань.
6 января команде ВОЗ, которая расследует происхождение ковида в городе Ухань, было отказано во въезде в Китай.
В конце декабря прошлого года АР опубликовало исследование, в котором говорилось о том, что Китай засекретил все исследования о происхождении ковида. Власть частично ограничивает их публикацию и одновременно способствует продвижению теорий о том, что вирус распространился не только с территории Китая.
Также в декабре китайский суд вынес приговор общественной журналистке Жань Жан, которая сообщала о начале коронавирусной эпидемии в городе Ухань. Ее приговорили к 4 годам заключения и обвинили в "поиске поводов для раздора".
Ранее заместитель советника президента США по национальной безопасности Мэтью Поттингер назвал утечку из лаборатории наиболее вероятной версией происхождения коронавируса. Однако никаких доказательств этого не было представлено.