Эксперты ВОЗ посетили рынок в Ухане

Ранее они посетили две больницы в городе, откуда началась вспышка COVID-19.

Команда Всемирной организации здравоохранения в рамках расследования происхождения коронавируса 31 января посетила продуктовый рынок в китайском городе Ухань, откуда началась вспышка COVID-19.

Об этом сообщает AP.

Специалисты в области вирусологии, безопасности пищевых продуктов и эпидемиологии побывали на одном из крупнейших в городе рынке Baishazhou, где продают свежее мясо, рыбу и морепродукты. Они провели там около часа.

Ранее эксперты посетили две больницы в Ухане.

"Сегодня еще одно важное посещение рынка морских продуктов "Хуанань" - места, с которым ассоциируется большое количество случаев, о которых ранее сообщалось", - написал член делегации Питер Дашак в Twitter .

Он отметил, что для экспертов "очень информативно увидеть схему рынка и пообщаться с персоналом".

Pleasure to talk with you as always Sarah. Another important site visit today to the Huanan seafood market - the place we know a large number of the early reported cases were associated with. Very informative for us to see the layout of the market & speak with staff. https://t.co/1WSSwTt2au — Peter Daszak (@PeterDaszak) January 31, 2021

28 января закончился двухнедельный карантин, который команда ВОЗ отбыла по прибытии в Ухань.

6 января команде ВОЗ, которая расследует происхождение ковида в городе Ухань, было отказано во въезде в Китай .

В конце декабря прошлого года АР опубликовало исследование, в котором говорилось о том, что Китай засекретил все исследования о происхождении ковида. Власть частично ограничивает их публикацию и одновременно способствует продвижению теорий о том, что вирус распространился не только с территории Китая.

Также в декабре китайский суд вынес приговор общественной журналистке Жань Жан, которая сообщала о начале коронавирусной эпидемии в городе Ухань. Ее приговорили к 4 годам заключения и обвинили в "поиске поводов для раздора".