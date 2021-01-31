Сегодня в Беларуси задержали 15 человек, в том числе швейцарскую журналистку

Задерживают не митингующих, а просто прохожих.

Сегодня в Беларуси задержали 15 человек, в том числе швейцарскую журналистку
Люция Чирки
Фото: tut.by

Сегодня, 31 января, жители Минска и других белорусских города традиционно проводят воскресные акции протеста.

Как информирует телеграм-канал "Списки задержанных", известно о 15 задержанных. При этом задерживают не митингующих, а просто прохожих.

Среди задержанных - журналистка из Швейцарии Люция Чирки (Luzia Tschirky), пишет tut.by.

О задержании журналистки сообщила правозащитница Анисия Козлюк. По ее словам, она, ее муж и Люция шли в кафе. Формальным основанием для задержания стало "участие в протестах". Задерживали их бойцы ОМОНа и люди в штатском.

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Напомним, в Беларуси в понедельник, 25 января, началась внезапная комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности армии.

Масштабные акции протеста против Александра Лукашенко, который победил на президентских выборах, вспыхнули в Беларуси 9 августа 2020 года. Оппозиция заявляет о масштабных фальсификациях.

Протесты сопровождаются жестким насилием силовиков. Несколько митингующих погибли, десятки - пострадали. Тысячи протестующих задержали, часть из них - арестовали.

Результаты белорусских выборов не были признаны международным сообществом, в том числе Украиной.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Путин отрицает, что ему принадлежит дворец из расследования НавальногоПутин отрицает, что ему принадлежит дворец из расследования Навального
"43 по паспорту. 30 в душе": Зеленский показал, как начался его 43-й день рождения"43 по паспорту. 30 в душе": Зеленский показал, как начался его 43-й день рождения
Послы стран G7 представили дорожную карту реформ в УкраинеПослы стран G7 представили дорожную карту реформ в Украине
В ПАСЕ решили не ограничивать полномочия роSSийской делегацииВ ПАСЕ решили не ограничивать полномочия роSSийской делегации
РоSSийской певице Алене Апиной запретили въезд в УкраинуРоSSийской певице Алене Апиной запретили въезд в Украину
Блок рекламы


Похожие новости
В РоSSии уже задержали более 3000 человек, среди них - жена Навального (обновлено)В РоSSии уже задержали более 3000 человек, среди них - жена Навального (обновлено)
В РоSSии сегодня снова протестуют сторонники Навального, задержаны 260 человекВ РоSSии сегодня снова протестуют сторонники Навального, задержаны 260 человек
Оккупанты ранили сегодня двух украинских военныхОккупанты ранили сегодня двух украинских военных
Брата и соратницу Навального задержали в МосквеБрата и соратницу Навального задержали в Москве
Запрет импорта электроэнергии из Беларуси приведет к монополизации энергорынка Украины, - глава энергокомитета ВРЗапрет импорта электроэнергии из Беларуси приведет к монополизации энергорынка Украины, - глава энергокомитета ВР
Сотрудники ФСБ, отравившие Навального, причастны к убийству трех человек, - расследованиеСотрудники ФСБ, отравившие Навального, причастны к убийству трех человек, - расследование
Институт демографии оценил численность населения Украины в 38 млн человекИнститут демографии оценил численность населения Украины в 38 млн человек
Число пленных в ОРДЛО увеличилось до 267 человек, - ДенисоваЧисло пленных в ОРДЛО увеличилось до 267 человек, - Денисова
В Запорожье задержали анонима, который по заказу "минировал" объекты по всей Украине и за рубежомВ Запорожье задержали анонима, который по заказу "минировал" объекты по всей Украине и за рубежом
Сегодня стартует Всемирный экономический форум в Давосе. О чем будут говоритьСегодня стартует Всемирный экономический форум в Давосе. О чем будут говорить
Последние новости
Подгружаем последние новости