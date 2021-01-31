Сегодня в Беларуси задержали 15 человек, в том числе швейцарскую журналистку

Задерживают не митингующих, а просто прохожих.

Сегодня, 31 января, жители Минска и других белорусских города традиционно проводят воскресные акции протеста.

Как информирует телеграм-канал "Списки задержанных", известно о 15 задержанных. При этом задерживают не митингующих, а просто прохожих.

Среди задержанных - журналистка из Швейцарии Люция Чирки (Luzia Tschirky), пишет tut.by.

О задержании журналистки сообщила правозащитница Анисия Козлюк. По ее словам, она, ее муж и Люция шли в кафе. Формальным основанием для задержания стало "участие в протестах". Задерживали их бойцы ОМОНа и люди в штатском.

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Напомним, в Беларуси в понедельник, 25 января, началась внезапная комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности армии.

Масштабные акции протеста против Александра Лукашенко, который победил на президентских выборах, вспыхнули в Беларуси 9 августа 2020 года. Оппозиция заявляет о масштабных фальсификациях.

Протесты сопровождаются жестким насилием силовиков. Несколько митингующих погибли, десятки - пострадали. Тысячи протестующих задержали, часть из них - арестовали.

Результаты белорусских выборов не были признаны международным сообществом, в том числе Украиной.