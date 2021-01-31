Ковид обнаружили еще у 17 украинских военных

Госпитализированы 4 человека.

Ковид обнаружили еще у 17 украинских военных
Фото: Київрада

30 января в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 17 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Командовании Медицинских сил ВСУ.

Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 4 человека. В Черкасский военный госпиталь - 2 военнослужащих, а в Житомирский и Запорожский - по одному военному.

На изоляции (в т. ч. самоизоляции) находится 146 человек.

По состоянию на 31 января коронавирусом болеет 749 человек. Всего за время пандемии выздоровели 14 774 лица, летальных случаев - 43.

Напомним, 30 января в Украине было зафиксировано 3 177 новых случаев коронавируса, в частности, заболели 146 детей и 86 медработников.

За минувшие сутки были госпитализированы 1 960 человек, зафиксовано 79 летальных случаев и выздоровели 4 126 человек.

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