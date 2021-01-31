Марина Порошенко предлагает ввести жилищные сертификаты для детей-сирот

Лидер команды «Европейской Солидарности» в Киевсовете, председатель постоянной Комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики Марина Порошенко побывала в Центре социальной поддержки детей и семей Днепровского района столицы, где в начале 2021-го года открылись социальные квартиры для детей-сирот и тех, кто лишен родительской опеки. Об этом сообщает пресс-служба " ЕС ".

Фото: eurosolidarity.org

Социальная квартира - это жилье, где молодежь в возрасте от 18 до 23 лет может получить временную поддержку и сопровождение при трудоустройстве, адаптироваться к взрослой жизни, получить необходимые социальные навыки, решить собственные жизненные ситуации. В социальной квартире дети-сироты могут жить до года, в случае сложных жизненных обстоятельств - еще полгода.

«Я узнала уже как депутат Киевсовета о том, что открывается такой дом, и спросила, что необходимо. Сказали, что нет постельного белья, постельных комплектов. Уже как депутат я помогла приобрести все эти необходимые вещи», - рассказывает Марина Порошенко.

Фото: eurosolidarity.org

Председатель комиссии Киевсовета также отметила, что пока система покупки собственного жилья детям-сиротам не соответствует международной практике, а сами дети не могут выбирать себе место жительства.

«Очень важно сегодня заботиться о тех детях-сиротах, которые выходят из детских домов после 18 лет, чтобы государство гарантировало им право на их собственное жилье. Такие проекты реализуются за счет государства, муниципальных средств, но ребенок не имеет возможности выбрать жилье, свое будущее. Он не может даже переехать в какое-то другое место», - объясняет Марина Порошенко.

«В связи с этим я буду инициировать проект, когда деньги ходят за ребенком. Так называемые «жилищные сертификаты», которые дадут возможность ему самому потом выбирать свое жилье, место проживания, улучшать его, если ребенок сможет заработать деньги. Например, имея такой сертификат, выбирать, где именно ему строить свою будущую жизнь», - объясняет Марина Порошенко.

Она отметила, что сначала предложит пилотный проект Киевсовету, а потом его надо распространить и на общегосударственном уровне.

«Это международная практика, и она очень прогрессивная. И направлена на то, чтобы ребенок себя чувствовал, действительно, независимым, что он сам решает свою судьбу, сам строит свою жизнь. Государство должно ему только помогать», - объясняет Порошенко.

«Например, если он воспитывался в детском доме в Днепропетровской, Херсонской области или Львовской, а хочет переехать потому, что есть какие-то дальние родственники или друзья, или просто ему предложили место работы в другом регионе», - отмечает Марина Порошенко.

«То есть жилищный сертификат будет следовать за этим ребенком и иметь целевое назначение для того, чтобы ребенка не обманули, не выманили эти деньги. Это будет целевое назначение только на приобретение жилья», - отмечает председатель комиссии.