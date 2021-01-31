Количество задержанных в РоSSии протестующих возросло до 878 (обновлено)
РоSSияне вышли на митинги по поддержке Алексея Навального второе воскресенье подряд.
Cегодня, 31 января, сторонники Алексея Навального вторые выходные подряд проводят акции протеста по всей РоSSии.
Об этом пишет meduza.io.
Команда политика анонсировала митинги в 142 городах. Еще десятки акций солидарности пройдут за рубежом.
В Москве демонстрантов собирают в полдень на Лубянке и Старой площади, а в Петербурге - на Невском проспекте. Власти объявили митинги незаконными.
Отметим, в роSSийской столице должны закрыть на вход и выход семь центральных станций метрополитена и перекрыть ряд улиц.
Как сообщает rbc.ru, по последней информации уже задержаны не менее 260 человек. В частности, во Владивостоке - 96 человек, в Красноярске - 44, в Новокузнецке - 23, в Новосибирске - 22.
Обновление 12:30. Как сообщил ОВД-инфо, количество задержанных выросло до 878.
Правозащитники отмечают, что людей задерживают жестко.
"Задерживают жестко. Я лично видел, как двум парням, которые не оказывали сопротивления, очень крепко досталось. Здесь сейчас очень много прессы. Но и журналистов задерживают. Видел, как двух репортеров схватили и отвели в автозак", - рассказал корреспондент BBC о задержаниях в Москве.
Напомним, 23 января в РоSSии прошли акции протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, задержанного на месяц после возвращения в РоSSию. Он находится под угрозой тюремного заключения.
Во время акций были задержаны 2,6 тыс. человек в 40 городах.
МИД Украины осудило насилие против роSSийских протестующих.