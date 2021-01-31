Количество задержанных в РоSSии протестующих возросло до 878 (обновлено)

Фото: ЕРА/UPG

Cегодня, 31 января, сторонники Алексея Навального вторые выходные подряд проводят акции протеста по всей РоSSии.

Об этом пишет meduza.io.

Команда политика анонсировала митинги в 142 городах. Еще десятки акций солидарности пройдут за рубежом.

В Москве демонстрантов собирают в полдень на Лубянке и Старой площади, а в Петербурге - на Невском проспекте. Власти объявили митинги незаконными.

Отметим, в роSSийской столице должны закрыть на вход и выход семь центральных станций метрополитена и перекрыть ряд улиц.

Как сообщает rbc.ru, по последней информации уже задержаны не менее 260 человек. В частности, во Владивостоке - 96 человек, в Красноярске - 44, в Новокузнецке - 23, в Новосибирске - 22.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Обновление 12:30. Как сообщил ОВД-инфо, количество задержанных выросло до 878.

Правозащитники отмечают, что людей задерживают жестко.

"Задерживают жестко. Я лично видел, как двум парням, которые не оказывали сопротивления, очень крепко досталось. Здесь сейчас очень много прессы. Но и журналистов задерживают. Видел, как двух репортеров схватили и отвели в автозак", - рассказал корреспондент BBC о задержаниях в Москве.

Напомним, 23 января в РоSSии прошли акции протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, задержанного на месяц после возвращения в РоSSию. Он находится под угрозой тюремного заключения.

Во время акций были задержаны 2,6 тыс. человек в 40 городах.

МИД Украины осудило насилие против роSSийских протестующих.