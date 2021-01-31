Тихановскую номинировали на Нобелевскую премию мира

Президент Литвы Гитанас Науседа выдвинул лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую на Нобелевскую премию мира.

Об этом Тихановская написала в Твиттере.

"Невероятный момент! Благодарна президенту Науседа за номинацию меня и всех людей Беларуси на Нобелевскую премию мира", - написала она.

Unbelievable moment! Thankful to President Nauseda for nominating me & all people of Belarus for the Nobel Peace Prize. It's a great expression of solidarity with Belarus & acknowledgment of our peaceful fight for freedom that has been inspiring the whole world since last August. pic.twitter.com/SFM1H96qdt — Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) January 30, 2021

Тихановская отметила, что "это замечательное проявление солидарности с Беларусью и признание нашей мирной борьбы за свободу, которая вдохновляет весь мир с августа прошлого года ".

Как пишет Немецкая волна, на Нобелевскую премию, кроме Тихановской, выдвинуты два лидера белорусской оппозиции - Мария Колесникова и Вероника Цепкало.

Ранее белорусским оппозиционерам присудили премию Европейского парламента "За свободу мысли", которая названа в честь советского физика и диссидента Андрея Сахарова. Вручение этой награды состоялось в Брюсселе 16 декабря 2020 года.

Отметим, номинации на Нобелевскую премию мира имеют право, среди прочих, выдвигать действующие и бывшие члены норвежского Нобелевского комитета, а также советники, назначенные Нобелевским институтом; члены национальных парламентов и правительств различных стран; члены Международного арбитражного суда в Гааге; профессора университетов в области политических наук, юриспруденции, истории и философии, а также лауреаты Нобелевской премии мира.

Напомним, на соискание Нобелевской премии мира-2021 также номинировали Движение Black Lives Matter – за распространение призыва к системным изменениям во всем мире.