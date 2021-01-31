Оккупанты стреляли из крупнокалиберных пулеметов и противотанковых гранатометов

За минувшие сутки на Донбассе было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.

Оккупанты стреляли из крупнокалиберных пулеметов и противотанковых гранатометов
Фото: vchasnoua.com/

За прошедшие сутки, 30 января, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

Неподалеку от Новомихайловки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", роSSийско-оккупационные войска осуществили прицельный обстрел позиций украинских воинов из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

На этом же направлении, в пригороде Авдеевки, противник несколько раз открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи населенного пункта Золотое-4, оккупанты применили автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

На обстрелы вооруженных формирований РоSSийской Федерации наши защитники открывали огонь.

С начала текущих суток, 31 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, вчера, 30 января, умер украинский военный Роман Дзюбенко, который был ранен вблизи села Новоалександровка на Луганщине, а двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения.

29 января осколочные ранения на Донбассе получили двое украинских военных.

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