Посол США в РоSSии: ослаблять санкции против Москвы не планируют

"Подход Вашингтона к Украине и Минским соглашениям не меняется".

Посол США в РоSSии: ослаблять санкции против Москвы не планируют
Фото: 24tv.ua

Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз не планируют ослаблять санкции против РоSSии, введенные, в частности, из-за аннексии украинского Крыма.

Об этом заявил посол США в РоSSии Джон Салливан в интервью телеканалу "Дождь".

"Подход Вашингтона к Украине и Минским соглашениям не меняется", - подчеркнул дипломат. По его словам, США продолжат диалог по Донбассу в различных форматах, в том числе - "нормандском".

Комментируя публикацию на сайте МИД США о несогласованных акциях протеста против ареста оппозиционера Алексея Навального, Салливан сказал, что это было сделано для безопасности граждан США, и американцам не стоит ходить на митинги в РоSSии.

Ранее сообщение на сайте американской дипмиссии вызвало резкую критику роSSийского МИД. В министерстве назвали действия посольства "вмешательством во внутренние дела".

Салливан отметил, что у Вашингтона и Москвы есть разногласия по всем вопросам, связанным с отравлением Навального и его арестом.

Напомним, что о возможном усилении санкций против РоSSии, в том числе за преследование оппозиции, ранее неоднократно заявляла администрация нового президента США Джо Байдена.

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