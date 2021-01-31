Посол США в РоSSии: ослаблять санкции против Москвы не планируют
"Подход Вашингтона к Украине и Минским соглашениям не меняется".
Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз не планируют ослаблять санкции против РоSSии, введенные, в частности, из-за аннексии украинского Крыма.
Об этом заявил посол США в РоSSии Джон Салливан в интервью телеканалу "Дождь".
"Подход Вашингтона к Украине и Минским соглашениям не меняется", - подчеркнул дипломат. По его словам, США продолжат диалог по Донбассу в различных форматах, в том числе - "нормандском".
Комментируя публикацию на сайте МИД США о несогласованных акциях протеста против ареста оппозиционера Алексея Навального, Салливан сказал, что это было сделано для безопасности граждан США, и американцам не стоит ходить на митинги в РоSSии.
Ранее сообщение на сайте американской дипмиссии вызвало резкую критику роSSийского МИД. В министерстве назвали действия посольства "вмешательством во внутренние дела".
Салливан отметил, что у Вашингтона и Москвы есть разногласия по всем вопросам, связанным с отравлением Навального и его арестом.
Напомним, что о возможном усилении санкций против РоSSии, в том числе за преследование оппозиции, ранее неоднократно заявляла администрация нового президента США Джо Байдена.