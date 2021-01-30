В Минюсте рассказали о планах создать "модельные тюрьмы", в которых можно играть в футбол с охранниками и готовить себе еду

К заключенным будут относиться более гуманно, а отбывать срок наказания они будут в лучших условиях.

В Минюсте рассказали о планах создать "модельные тюрьмы", в которых можно играть в футбол с охранниками и готовить себе еду
Фото: Виртуальный музей Гулага

В Украине могут появиться так называемые "модельные тюрьмы", в которых к заключенным будут относиться более гуманно, а отбывать срок наказания они будут в лучших условиях.

Об этом рассказала заместитель министра юстиции Елена Высоцкая в интервью "Фактам".

"Необходимость что-то менять в системе назрела не просто давно, а очень давно. Просто нужно наконец с чего-то начинать. Мы сейчас пока занимаемся анализом: сколько наша идея с тюрьмами будет стоить? Сколько в нее нужно вложить денег? Кроме того, мы должны понять: будет ли снижение уровня рецидива у заключенных, отбывавших наказание немного в других условиях, чем это происходит сейчас", - сказала она.

Основная идея "модельной тюрьмы" - это то, что персонал мест лишения свободы должен относиться к осужденным по-другому, мягче.

"У персонала есть свои обязанности. Если у них будет время и желание, если будет возможность, они по собственному желанию могут и поиграть в футбол с заключенными. Почему нет? Можно с заключенными вместе на одной кухне готовить пищу и даже посещать любой виртуальный музей ", - пояснила Высоцкая.

Также заключенные должны уметь планировать сами свои доходы и расходы.

"Заработал - получи все деньги на руки и распоряжайся ними. Что-то сэкономил - отложи на будущее. Модельное учреждение должно отличаться от нашей с вами жизни только тем, что заключенные вынужденно ограничены в пространстве. Все другие блага, которые есть у нас с вами, должны быть и у осужденных. Кроме свободы. Лишение свободы - это уже само по себе наказание. Рано или поздно срок лишения свободы заканчивается. И вчерашним заключенным придется продолжать жить рядом с нами", - рассказала Высоцкая.

Напомним, Министерство юстиции планировало большую распродажу тюрем в течение лета-осени 2020 года. Продавать планировали большие заброшенные комплексы, которые никем не используются, но на охрану и содержание которых тратятся деньги налогоплательщиков.

Глава Минюста Денис Малюська заявил, что в прошлом году этого не произошло "из-за многочисленных бюрократических препятствий", а в 2021-м будут выставлены на продажу как минимум четыре тюрьмы.

Также будет введена система рейтингования тюрем.

Также в Украине продолжается экспериментальный проект создания платных камер в следственных изоляторах. Он продлится до 31 декабря 2021 года, а затем будет принято решение о целесообразности законодательного закрепления таких платных услуг. Минюст также запустил в продажу подарочные сертификаты в платные камеры СИЗО.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Путин отрицает, что ему принадлежит дворец из расследования НавальногоПутин отрицает, что ему принадлежит дворец из расследования Навального
"43 по паспорту. 30 в душе": Зеленский показал, как начался его 43-й день рождения"43 по паспорту. 30 в душе": Зеленский показал, как начался его 43-й день рождения
Послы стран G7 представили дорожную карту реформ в УкраинеПослы стран G7 представили дорожную карту реформ в Украине
Активисты пришли под посольство РФ в Киеве, чтобы поддержать НавальногоАктивисты пришли под посольство РФ в Киеве, чтобы поддержать Навального
В ПАСЕ решили не ограничивать полномочия роSSийской делегацииВ ПАСЕ решили не ограничивать полномочия роSSийской делегации
Блок рекламы


Похожие новости
Ткаченко хочет вернуть Гостиный двор в управление Минкультуры и создать там Музей современного искусстваТкаченко хочет вернуть Гостиный двор в управление Минкультуры и создать там Музей современного искусства
Сийярто предлагает создать венгерско-украинскую рабочую группу по культурно-образовательному вопросуСийярто предлагает создать венгерско-украинскую рабочую группу по культурно-образовательному вопросу
Тимошенко: закон о референдуме лишает людей возможности определять государственную политикуТимошенко: закон о референдуме лишает людей возможности определять государственную политику
Нардеп Рахманин о законе о референдуме: "Мы фактически даем возможность кнопкодавам давить на ядерную кнопку"Нардеп Рахманин о законе о референдуме: "Мы фактически даем возможность кнопкодавам давить на ядерную кнопку"
Мэр Парижа и известный французский футболист поддержали украинца, жестоко избитого в Париже
РоSSия отвергла возможность привлечь США к "нормандскому формату"РоSSия отвергла возможность привлечь США к "нормандскому формату"
Нардепы в своих обращениях интересовались возможностью въезда роSSийских артистов и просили охрану за госсредства, - "Схемы"Нардепы в своих обращениях интересовались возможностью въезда роSSийских артистов и просили охрану за госсредства, - "Схемы"
Порошенко: президентство Байдена открывает для Украины новые возможностиПорошенко: президентство Байдена открывает для Украины новые возможности
До сих пор не известно точное количество людей, которых из ОРДЛО передадут Киеву в одностороннем порядке, - ДенисоваДо сих пор не известно точное количество людей, которых из ОРДЛО передадут Киеву в одностороннем порядке, - Денисова
Кабмин начал готовиться к арбитражу с китайскими инвесторами "Мотор Сичи"Кабмин начал готовиться к арбитражу с китайскими инвесторами "Мотор Сичи"
Последние новости
Подгружаем последние новости