В Киеве прошло факельное шествие в честь Героев Крут

Его участники встретились у метро Арсенальная, откуда отправились к Аскольдовой Могиле.

В Киеве прошло факельное шествие в честь Героев Крут
Фото: Макс Требухов

Сегодня, 30 января, в Киеве состоялось факельное шествие в честь Героев Крут.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Участники шествия собрались в 16:00 возле метро Арсенальная, откуда отправились к Аскольдовой Могиле почтить павших героев. Организовало акцию ВО "Свобода".

Факельным шествием националисты и представители патриотической общественности традиционно чтят память украинцев, которые на станции Круты выступили против численно превосходящего войска большевиков.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Напомним, бой под Крутами, который состоялся в январе 1918 года через считанные дни после провозглашения независимости УНР, стал для Украины символом героизма и самопожертвования. Несколько сотен украинских воинов сумели тогда на несколько дней остановить наступление РоSSии на Киев. Это позволило представителям Украинской Народной Республики 9 февраля 1918 года подписать Брестский мирный договор со странами Четверного союза, что означало признание независимой Украины субъектом международных отношений.

Наступление большевиков на станции Круты остановили украинские части, подкреплением которым стали курсанты Киевской юношеской военной школы, студенты и гимназисты из Киева и еще несколько десятков добровольцев из подразделений Свободного казачества из Нежина. В целом 29 января 1918 года в Крутах было до 520 украинских военных с 16-ю пулеметами и одной пушкой на железнодорожной платформе. У русских было десятикратное преимущество в живой силе, они имели бронепоезд и артиллерию.

Украинцам удалось нанести русским значительные потери и сдержать наступление до темноты, после чего они отступили в сторону Киева, разрушая за собой железнодорожные пути.

Один студенческий взвод - 27 юношей, заблудившись в темноте, вернулся на станцию Круты, которая к тому времени уже была занята большевиками. Они попали в плен. Пленных пытали, а затем казнили. Впоследствии часть героев похоронили на Аскольдовой могиле в Киеве.

Потери украинских войск под Крутами оценивают в 70-100 погибших. Потери большевистских войск достигали 300 человек.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Путин отрицает, что ему принадлежит дворец из расследования НавальногоПутин отрицает, что ему принадлежит дворец из расследования Навального
"43 по паспорту. 30 в душе": Зеленский показал, как начался его 43-й день рождения"43 по паспорту. 30 в душе": Зеленский показал, как начался его 43-й день рождения
Послы стран G7 представили дорожную карту реформ в УкраинеПослы стран G7 представили дорожную карту реформ в Украине
Активисты пришли под посольство РФ в Киеве, чтобы поддержать НавальногоАктивисты пришли под посольство РФ в Киеве, чтобы поддержать Навального
В ПАСЕ решили не ограничивать полномочия роSSийской делегацииВ ПАСЕ решили не ограничивать полномочия роSSийской делегации
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский: сейчас и более ста лет назад под Крутами угроза для Украины одинаковаЗеленский: сейчас и более ста лет назад под Крутами угроза для Украины одинакова
Фюрер РФ сравнил нынешнюю ситуацию с 1930-ми годами и предложил Европе "избавиться от фобий прошлого"Фюрер РФ сравнил нынешнюю ситуацию с 1930-ми годами и предложил Европе "избавиться от фобий прошлого"
В Киеве почтили память первых героев Небесной СотниВ Киеве почтили память первых героев Небесной Сотни
Активисты пришли под посольство РФ в Киеве, чтобы поддержать НавальногоАктивисты пришли под посольство РФ в Киеве, чтобы поддержать Навального
В Киеве зажгли лампадки в память о защитниках Донецкого аэропортаВ Киеве зажгли лампадки в память о защитниках Донецкого аэропорта
Марина Порошенко: механизм персонального ассистента для людей с инвалидностью должен быть внедрен в КиевеМарина Порошенко: механизм персонального ассистента для людей с инвалидностью должен быть внедрен в Киеве
В Киеве СБУ задержала полицейского на взятке в $10 тысяч за закрытие уголовного производстваВ Киеве СБУ задержала полицейского на взятке в $10 тысяч за закрытие уголовного производства
В Киеве подачей кислорода оборудованы более 3100 коек для больных коронавирусом, - КличкоВ Киеве подачей кислорода оборудованы более 3100 коек для больных коронавирусом, - Кличко
Швеция выпустит почтовую марку в честь Греты ТунбергШвеция выпустит почтовую марку в честь Греты Тунберг
В Киеве СБУ накрыла неонацистскую группировку последователей террориста Тарранта во главе с "Гитлером"В Киеве СБУ накрыла неонацистскую группировку последователей террориста Тарранта во главе с "Гитлером"
Последние новости
Подгружаем последние новости