РоSSийский олигарх Ротенберг назвал себя владельцем "дворца Путина"

Близкий друг президента РоSSии Владимира Путина Аркадий Ротенберг утверждает, что особняк под Геленджиком, который в расследовании Фонда борьбы с коррупцией роSSийского оппозиционера Алексея Навального назван "дворцом Путина", принадлежит ему.

Об этом он рассказал редактору интернет-проекта Mash Максиму Иксанову в интервью, опубликованном в субботу, 30 января.

"Там достаточно сложный был объект. Было много кредиторов. Мне удалось стать бенефициаром. Это находка", - сказал Ротенберг.

Он отметил, что приобрел здание несколько лет назад, а рассказал об этом только сейчас - потому что вспыхнул скандал.

"Я и так достаточно ... На мне санкции и так далее", - добавил бизнесмен.

Ротенберг заявил, что намерен построить на мысе Идокопас апарт-отель, поскольку ему "очень нравится" гостиничный бизнес. Бизнесмен добавил, что у него есть аналогичные объекты на территории аннексированного Россией украинского полуострова Крым, а также на Дальнем Востоке и Алтае.

Напомним, на следующий день после ареста Навального его команда выложила расследование о дворце. За несколько дней оно набрало более 100 млн просмотров на Youtube. Этот двухчасовой фильм рассказывает о роскошном поместье на роSSийском черноморском побережье неподалеку от Геленджика, который, как утверждает Навальный, принадлежит Путину и финансируется людьми из его окружения.

Путин лично прокомментировал этот фильм, опровергнув, что ему принадлежит этот дворец.

РоSSийское издание "Медуза" провело собственное расследование о роскошном "дворце Путина". Журналисты выяснили, что президент РФ редко посещает эту резиденцию (за все время он там был раза четыре), но к каждому визиту готовятся очень тщательно. Рабочих могут среди ночи поднять, чтобы переложить газон, а когда Путин гуляет по усадьбе, на территорию не допускают ни рабочих, ни даже подрядчиков.

Большое внимание в расследовании уделили подземному комплексу, который обеспечивает быстрый спуск с мыса, на котором стоит дворец, к морю. Выяснилось, что подземный комплекс под резиденцией идет вниз на 16 этажей и пронизывает мыс насквозь.