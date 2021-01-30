Оккупанты ранили сегодня двух украинских военных

Сегодня, 30 января, двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения.

Об этом сообщил телеграм-канал украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе.

Военные получили ранения в результате обстрела противником в районе Марьинки около 13:00

Им оказана медицинская помощь, состояние стабильное.

Напомним, сегодня умер украинский военный Роман Дзюбенко, который был ранен близ села Новоалександровка на Луганщине.

29 января осколочные ранения на Донбассе получили двое украинских военнослужащих.