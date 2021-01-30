Еще 60 украинских военных заболели коронавирусом

Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 17 человек.

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки, 29 января, зарегистрировано 60 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в командовании Медицинских сил ВСУ.

Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 17 человек:

в 59-й военный мобильный госпиталь - 5 военнослужащих,

в Военно-медицинский клинический центр Северного и Южного регионов, 65-й военный мобильный госпиталь - по 2 военнослужащих.в Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ", Военно-медицинский клинический центр Центрального региона, Полтавский, Мукачевский, Николаевский и Хмельницкий военные госпитали - по 1 военнослужащему.

Всего по состоянию на 30 января в ВСУ ковидом болеют 733 человека. Всего за время пандемии выздоровели 14 773 человека, летальных случаев - 43.

Напомним, в феврале Украина получит 117 тыс. доз м-РНК вакцины от Pfizer/BioNTech американского производства. Первые партии вакцин должны прибыть 15 февраля.