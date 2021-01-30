РоSSия не оставляет идеи перекроить Украину, - Николенко о "форуме" в Донецке
"Проинформируем партнеров об очередном примере подрывной деятельности РоSSии на Донбассе", отметил представитель МИД.
Фото: facebook Ніколенка
"Форум" в Донецке является доказательством того, что роSSийское руководство не оставляет идеи перекроить Украину под свои лекала.
Об этом спикер МИД Олег Николенко написал в Твиттере.
""Форум" в Донецке - создание препятствий для мирной реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Проинформируем партнеров об очередном примере подрывной деятельности РоSSии на Донбассе", - отметил он.
Російське керівництво не полишає ідеї перекроїти Україну під свої лекала. «Форум» в Донецьку - створення перешкод для мирної реінтеграції тимчасово окупованих територій ??. Поінформуємо партнерів про черговий приклад підривної діяльності Росії на Донбасі. https://t.co/7cAq6rBQrE
Отметим, 28 января в оккупированном Донецке состоялся "Форум" сепаратистов "русский Донбасс". Его участники приняли доктрину об установлении контроля оккупантов над всей территорией Донецкой и Луганской областей.
Напомним, Министерство иностранных дел Украины инициировало запрет на въезд в Украину ведущему роSSийского телеканала НТВ Тиграну Кеосаяну, который принял участие в "форуме".