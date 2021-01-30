ГУД отчиталось о передаче Национальной академии госуправления в Минобразования

Государственное управление делами отчиталось о передаче целостного имущественного комплекса Национальной академии государственного управления при Президенте Украины из своего управления в сферу управления Министерства образования и науки.

Об этом сообщила пресс-служба ОПУ.

В комплекс входят Днепропетровский, Львовский, Одесский и Харьковский региональные институты государственного управления.

Такая передача осуществлена во исполнение Указа Президента Владимира Зеленского от 5 ноября 2020 года № 487 "Об упорядочении использования объектов, находящихся в управлении Государственного управления делами" и в соответствии с Распоряжением Кабинета Министров от 29 декабря 2020 г. № 1667 "О передаче целостных имущественных комплексов государственных учебных заведений в сферу управления Министерства образования и науки".

"Подготовка специалистов в области публичного управления должна осуществляться в рамках современной открытой образовательной системы с применением лучших мировых практик. Потенциал Национальной академии государственного управления будет приумножен благодаря интеграции в лишенный бюрократических ограничений общенациональный образовательный процесс", - говорится в сообщении.

Предполагается, что НАГУ будет присоединена к национальной системе высших учебных заведений Украины.

"Благодаря этому коллектив работников и слушателей академии, сообщество выпускников будут иметь еще больше возможностей для углубления международного контекста образовательно-научной деятельности, улучшения качества подготовки слушателей и смогут использовать ресурсы и опыт классического исследовательского многопрофильного университета", - добавили в ОПУ.

Напомним, в августе прошлого года более 400 выпускников НАГУ при президенте Украины поддержали обращение к Зеленскому, которым просят главу государства сохранить НАГУ, обеспечить ее модернизацию, а также создать трехстороннюю контактную группу для наработки общего видения и предложений дальнейшего развития Академии госуправления.

НАГУ была создана в 1995 году для подготовки высших управленческих кадров и, в отличие от большинства украинских вузов, находилась в прямом подчинении Государственному управлению делами (ГУД), а не Минобразования.