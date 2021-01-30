Умер украинский военный, которого ранили в Луганской области

Сегодня, 30 января, умер украинский военный Роман Дзюбенко, который был ранен близ села Новоалександровка на Луганщине.

Об этом сообщили в Оперативном командовании "Восток" Вооруженных Сил Украины.

"К сожалению, сегодня перестало биться сердце нашего собрата, защитника Украины Романа Дзюбенко, который был тяжело ранен вражеским снайпером. Командование и личный состав оперативного командования "Восток" Вооруженных Сил Украины выражают глубокие соболезнования родным, близким и собратьям Романа", - говорится в сообщении.

Роман Дзюбенко был женат, у него остался полугодовалый сын.

Напомним, 29 января на Донбассе двое украинских воинов получили осколочные ранения. Военных оперативно доставили в лечебное учреждение, где им была предоставлена надлежащая медицинская помощь.