Умер украинский военный, которого ранили в Луганской области

Романа Дзюбенко ранили 26 января.

Умер украинский военный, которого ранили в Луганской области

Сегодня, 30 января, умер украинский военный Роман Дзюбенко, который был ранен близ села Новоалександровка на Луганщине.

Об этом сообщили в Оперативном командовании "Восток" Вооруженных Сил Украины.

"К сожалению, сегодня перестало биться сердце нашего собрата, защитника Украины Романа Дзюбенко, который был тяжело ранен вражеским снайпером. Командование и личный состав оперативного командования "Восток" Вооруженных Сил Украины выражают глубокие соболезнования родным, близким и собратьям Романа", - говорится в сообщении.

Роман Дзюбенко был женат, у него остался полугодовалый сын.

Напомним, 29 января на Донбассе двое украинских воинов получили осколочные ранения. Военных оперативно доставили в лечебное учреждение, где им была предоставлена надлежащая медицинская помощь.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Путин отрицает, что ему принадлежит дворец из расследования НавальногоПутин отрицает, что ему принадлежит дворец из расследования Навального
"43 по паспорту. 30 в душе": Зеленский показал, как начался его 43-й день рождения"43 по паспорту. 30 в душе": Зеленский показал, как начался его 43-й день рождения
Послы стран G7 представили дорожную карту реформ в УкраинеПослы стран G7 представили дорожную карту реформ в Украине
Активисты пришли под посольство РФ в Киеве, чтобы поддержать НавальногоАктивисты пришли под посольство РФ в Киеве, чтобы поддержать Навального
В ПАСЕ решили не ограничивать полномочия роSSийской делегацииВ ПАСЕ решили не ограничивать полномочия роSSийской делегации
Блок рекламы


Похожие новости
Военный погиб на полигоне из-за наезда транспортера-тягачаВоенный погиб на полигоне из-за наезда транспортера-тягача
Умер генерал-лейтенант Василий ПисныйУмер генерал-лейтенант Василий Писный
Кабмин разрешил отдать 16 га леса в Житомирской области монастырю УПЦ МПКабмин разрешил отдать 16 га леса в Житомирской области монастырю УПЦ МП
На Донбассе оккупанты тяжело ранили украинского военногоНа Донбассе оккупанты тяжело ранили украинского военного
Рада рассмотрит законопроект, без которого не могут начать вакцинацию от COVID-19 - СМИРада рассмотрит законопроект, без которого не могут начать вакцинацию от COVID-19 - СМИ
Зеленский поручил разработать детальный план вакцинации по каждой областиЗеленский поручил разработать детальный план вакцинации по каждой области
Украинский станет обязательным языком ВНО с 2025 годаУкраинский станет обязательным языком ВНО с 2025 года
Еще 51 украинский военнослужащий заболел ковидомЕще 51 украинский военнослужащий заболел ковидом
В Станице Луганской пограничники обнаружили тайник с ручными гранатамиВ Станице Луганской пограничники обнаружили тайник с ручными гранатами
Судебные слушания по делу импичмента Трампа начнутся после 8 февраля - Чак ШумерСудебные слушания по делу импичмента Трампа начнутся после 8 февраля - Чак Шумер
Последние новости
Подгружаем последние новости