В феврале Украина получит 117 тыс. доз вакцины от Pfizer/BioNTech, - Ляшко

Вакцина сразу будет распределена для вакцинации работников больниц с больными коронавирусом.

В феврале Украина получит 117 тыс. доз вакцины от Pfizer/BioNTech, - Ляшко
Фото: Макс Требухов

В феврале Украина получит 117 тыс. доз м-РНК вакцины от Pfizer/BioNTech американского производства.

Об этом в соцсети Facebook написал главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Вакцина сразу будет распределена для вакцинации работников больниц с больными коронавирусом.

"COVAX получили заявки на первую волну от 72 стран, отобрано 18 стран, среди которых и Украина. Это в очередной раз подтверждает, что Украина способна обеспечить необходимую холодовую цепочку и логистику вакцин с сверхнизкими условиями хранения", - отметил он.

"Параллельно, в течение первого полугодия, начиная с февраля, мы сможем получить от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca/Oxford для следующих этапов кампании", - добавил Ляшко.

Он сообщил, что цель COVAX - обеспечить для населения не менее 2 миллиардов доз до конца года. "На начало 2021 года уже подписаны контракты на 40 миллионов доз вакцины Pfizer/BioNTech и 150 миллионов доз AstraZeneca/Oxford, которые будут доступны для стран-участниц глобального механизма уже в первом квартале этого года", - добавил Ляшко.

Напомним, по словам Ляшко, первые партии вакцины в Украину привезут 15 февраля.

Добавим, Украина законтрактовала 1,9 млн доз китайской вакцины от компании Sinovac с условием поставки через 30 дней после регистрации в стране-производителе или других странах с жесткой регуляторной политикой. На прошлой неделе вакцина получила одобрение на использование в Бразилии, где проводились ее клинические испытания, и Украина ожидает первую партию на 700 тыс. доз вакцины в конце февраля.

Общая эффективность вакцины Sinovac по результатам испытаний в Бразилии оказалась чуть более 50%, но при этом она якобы дает стопроцентную защиту от тяжелых случаев. То есть заразиться коронавирусом после вакцинации возможно, но течение болезни будет легким или вообще бессимптомным.

Эффективность Pfizer, которую Украина ожидает получить в рамках программы Covax, составляет до 95%. Всего через Covax в Украину должны привезти до 16 млн доз вакцины. Премьер-министр сообщал, что это могут быть также препараты Sanofi, AstraZeneca и Novavax.

На заседании 29 января Рада приняла закон, разрешающий наконец начать процедуру вакцинации от коронавируса. Он позволяет начать вакцинацию от ковида в экстренных случаях препаратами, зарегистрированными под обязательство. При этом роSSийский Sputnik V регистрировать запрещено.

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