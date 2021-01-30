Зеленский ввел в действие решение СНБО о нейтрализации угроз в атомной энергетике

Президент своим Указом ввел в действие решение СНБО "О мерах по нейтрализации угроз в сфере атомной энергетики и промышленности".

Зеленский ввел в действие решение СНБО о нейтрализации угроз в атомной энергетике
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №35/2021, который ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 29 января "О мерах по нейтрализации угроз в сфере атомной энергетики и промышленности".

Об этом говорится на сайте президента.

Согласно решению СНБО, Кабинет Министров в месячный срок должен внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о механизмах обеспечения регулирующими мощностями во время ввода в эксплуатацию объектов электроэнергетики, производящих электрическую энергию из возобновляемых источников.

До 1 июля должен быть представлен проект закона об утверждении новой Общегосударственной целевой экологической программы обращения с радиоактивными отходами и по установлению и определению особого статуса зоны специального промышленного использования на территории зоны отчуждения.

Кроме того, правительство должно осуществлять сопровождение в парламенте законопроекта об уставе охраны Национальной гвардией ядерных установок, материалов, радиоактивных отходов, других источников ионизирующего излучения государственной собственности, важных государственных объектов и специальных грузов; а также сопровождение ряда документов, направленных на урегулирование ситуации на оптовом рынке электроэнергии .

"Также следует принять меры по завершению строительства и ввода в эксплуатацию первого пускового комплекса централизованного хранилища отработанного ядерного топлива реакторов типа ВВЭР отечественных атомных электростанций, а до 1 апреля текущего года - утвердить концепцию государственной целевой экономической программы развития атомно-промышленного комплекса до 2026 года с ее дальнейшим принятием на протяжении шести месяцев. Программа должна обеспечить финансирование развития уранодобывающего и ураноперерабатывающего государственного предприятия «Восточный горно-обогатительный комбинат» для увеличения производства уранового оксидного концентрата для полного обеспечения потребностей отечественной атомной энергетики", - говорится в решении СНБО.

В документе также подчеркивается необходимость обеспечения финансирования и реализации в полном объеме Государственной целевой экологической программы первоочередных мероприятий приведения в безопасное состояние объектов и площадки бывшего уранового производства производственного объединения "Приднепровский химический завод" на 2019-2023 годы; сооружения хранилищ для остекленных высокоактивных радиоактивных отходов от переработки отработанного ядерного топлива ВВЭР-440 и ВВЭР-1000 отечественных атомных электростанций и объектов их инфраструктуры и определения критериев принятия таких отходов на захоронение в хранилище комплекса производств "Вектор". В частности, должны быть завершены объекты и соответствующая инфраструктура, и начат прием на захоронение отработанных отходов из имеющимися хранилищ; обеспечена эффективная деятельность государственного специализированного предприятия "Центральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами".

Нормы радиационной безопасности Украины и основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности Украины должны быть согласованы с Законом "О защите человека от влияния ионизирующего излучения", нормами безопасности МАГАТЭ и рекомендациями Международной комиссии по радиологической защите.

Также отмечается необходимость проработки вопроса в отношении законодательного урегулирования обращения с материалами, загрязненными техногенно-усиленными источниками ионизирующего излучения, и урегулирования вопроса использования беспилотных воздушных судов в районах расположения атомных электростанций и ответственности за их использование в запрещенных для полетов зонах или в зонах ограничения полетов и тому подобное.

Для стабилизации работы рынка электрической энергии и соответствующих его субъектов до 1 апреля должны быть разработаны инструменты стимулирования субъектов хозяйствования, которые производят электроэнергию из альтернативных источников, к внедрению на каждом субъекте генерации мощностью более 1 МВт обязательной системы прогнозирования выработки и систем накопления энергии в соответствии с расчетами в проекте строительства и ввода в эксплуатацию.

Речь идет о выработке электроэнергии из солнечного излучения и из энергии ветра, кроме генерирующих установок частных домохозяйств.

Контроль за выполнением указанного решения СНБО возлагается на его секретаря.

Напомним, крупнейшая в Европе Запорожская АЭС впервые в своей истории вышла на полную мощность.

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