Движение Black Lives Matter номинировали на Нобелевскую премию мира

На "нобелевку" движение выдвинул норвежский депутат Питер Эйде.

Движение Black Lives Matter номинировали на Нобелевскую премию мира
Фото: theguardian.com

Движение Black Lives Matter номинировали на Нобелевскую премию мира-2021 за распространение призыва к системным изменениям во всем мире.

Об этом пишет theguardian.com.

На "нобелевку" движение выдвинул норвежский депутат Питер Эйде. Он отметил, что движение заставило страны за пределами США бороться с расизмом в своих собственных обществах.

По его мнению, в Америке, а также в Европе и Азии, растет конфликт из-за неравенства. "Black Lives Matter стало очень важным всемирным движением по борьбе с расовой несправедливостью. Они (участники движения, - ред.) добились огромных успехов в повышении осведомленности и информированности всего мира в вопросе расовой несправедливости", - сказал Эйде.

Эйде ранее номинировал на эту премию правозащитников из РоSSии и Китая, также отметил, что Black Lives Matter "смогло мобилизовать людей из всех групп общества, а не только афроамериканцев". Именно это отличает движение от его предшественников.

Издание напоминает, что движение Black Lives Matter в 2013 году основали Алисия Гарза, Патрисс Каллорс и Опал Томет в ответ на оправдательный приговор в США человеку, который застрелил Трейвона Мартина.

Движение расширилось в 2014 году после протестов по поводу смерти Майкла Брауна и Эрика Гарнера, а в 2020 году стало источником серии глобальных протестов после смерти Джорджа Флойда и Брианы Тейлор.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Путин отрицает, что ему принадлежит дворец из расследования НавальногоПутин отрицает, что ему принадлежит дворец из расследования Навального
"43 по паспорту. 30 в душе": Зеленский показал, как начался его 43-й день рождения"43 по паспорту. 30 в душе": Зеленский показал, как начался его 43-й день рождения
Послы стран G7 представили дорожную карту реформ в УкраинеПослы стран G7 представили дорожную карту реформ в Украине
Активисты пришли под посольство РФ в Киеве, чтобы поддержать НавальногоАктивисты пришли под посольство РФ в Киеве, чтобы поддержать Навального
В ПАСЕ решили не ограничивать полномочия роSSийской делегацииВ ПАСЕ решили не ограничивать полномочия роSSийской делегации
Блок рекламы


Похожие новости
Движение SaveФОП устроило самую крупную протестную акцию с начала годаДвижение SaveФОП устроило самую крупную протестную акцию с начала года
"ЕС" лидирует в советах областей и облцентров, на втором месте "Слуга народа", - движение "Чесно""ЕС" лидирует в советах областей и облцентров, на втором месте "Слуга народа", - движение "Чесно"
Порошенко: арест Навального - вызов для демократического мираПорошенко: арест Навального - вызов для демократического мира
В Конституционном суде отчитались о стоимости отдыха Тупицкого в ЭмиратахВ Конституционном суде отчитались о стоимости отдыха Тупицкого в Эмиратах
Бывший и.о. главы ГФС Гутенко объяснил премию в 1000% окладаБывший и.о. главы ГФС Гутенко объяснил премию в 1000% оклада
Израиль объявил "красными" все страны мираИзраиль объявил "красными" все страны мира
Зеленский: "Основной внешнеполитический приоритет Украины - установление мира"Зеленский: "Основной внешнеполитический приоритет Украины - установление мира"
Во Львов передали Вифлеемский огонь мираВо Львов передали Вифлеемский огонь мира
ФЛПы собрались под Радой, движение в центре Киева перекрытоФЛПы собрались под Радой, движение в центре Киева перекрыто
Чернобыльский заповедник занесли в обновленную базу природоохранных территорий мираЧернобыльский заповедник занесли в обновленную базу природоохранных территорий мира
Последние новости
Подгружаем последние новости