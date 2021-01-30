Движение Black Lives Matter номинировали на Нобелевскую премию мира-2021 за распространение призыва к системным изменениям во всем мире.

Об этом пишет theguardian.com.

На "нобелевку" движение выдвинул норвежский депутат Питер Эйде. Он отметил, что движение заставило страны за пределами США бороться с расизмом в своих собственных обществах.

По его мнению, в Америке, а также в Европе и Азии, растет конфликт из-за неравенства. "Black Lives Matter стало очень важным всемирным движением по борьбе с расовой несправедливостью. Они (участники движения, - ред.) добились огромных успехов в повышении осведомленности и информированности всего мира в вопросе расовой несправедливости", - сказал Эйде.

Эйде ранее номинировал на эту премию правозащитников из РоSSии и Китая, также отметил, что Black Lives Matter "смогло мобилизовать людей из всех групп общества, а не только афроамериканцев". Именно это отличает движение от его предшественников.

Издание напоминает, что движение Black Lives Matter в 2013 году основали Алисия Гарза, Патрисс Каллорс и Опал Томет в ответ на оправдательный приговор в США человеку, который застрелил Трейвона Мартина.

Движение расширилось в 2014 году после протестов по поводу смерти Майкла Брауна и Эрика Гарнера, а в 2020 году стало источником серии глобальных протестов после смерти Джорджа Флойда и Брианы Тейлор.