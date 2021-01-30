Оккупанты стреляли вблизи Водяного и Авдеевки

Сегодня нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

За прошедшие сутки, 29 января, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

Недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, роSSийско-оккупационные войска применили беспилотный летательный аппарат типа "квадрокоптер" и сбросили два выстрела ВОГ-17 над позициями Объединенных сил. В результате двое украинских воинов получили осколочные ранения.

Военных оперативно доставили в лечебное учреждение, где им была предоставлена надлежащая медицинская помощь.

Вблизи Опытного вооруженные формирования РоSSийской Федерации осуществили несколько выстрелов в сторону украинских позиций из подствольного гранатомета и стрелкового оружия, а около Авдеевки - из подствольного и ручного противотанкового гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" наблюдалась тишина.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ .

С начала текущих суток, 30 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, 28 января в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано три нарушения режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск.