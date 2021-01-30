Оккупанты стреляли вблизи Водяного и Авдеевки

Сегодня нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Оккупанты стреляли вблизи Водяного и Авдеевки
Фото: ua.112.ua

За прошедшие сутки, 29 января, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

Недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, роSSийско-оккупационные войска применили беспилотный летательный аппарат типа "квадрокоптер" и сбросили два выстрела ВОГ-17 над позициями Объединенных сил. В результате двое украинских воинов получили осколочные ранения.

Военных оперативно доставили в лечебное учреждение, где им была предоставлена надлежащая медицинская помощь.

Вблизи Опытного вооруженные формирования РоSSийской Федерации осуществили несколько выстрелов в сторону украинских позиций из подствольного гранатомета и стрелкового оружия, а около Авдеевки - из подствольного и ручного противотанкового гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" наблюдалась тишина.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

С начала текущих суток, 30 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, 28 января в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано три нарушения режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Путин отрицает, что ему принадлежит дворец из расследования НавальногоПутин отрицает, что ему принадлежит дворец из расследования Навального
"43 по паспорту. 30 в душе": Зеленский показал, как начался его 43-й день рождения"43 по паспорту. 30 в душе": Зеленский показал, как начался его 43-й день рождения
Послы стран G7 представили дорожную карту реформ в УкраинеПослы стран G7 представили дорожную карту реформ в Украине
Активисты пришли под посольство РФ в Киеве, чтобы поддержать НавальногоАктивисты пришли под посольство РФ в Киеве, чтобы поддержать Навального
В ПАСЕ решили не ограничивать полномочия роSSийской делегацииВ ПАСЕ решили не ограничивать полномочия роSSийской делегации
Блок рекламы


Похожие новости
Оккупанты дважды нарушили режим тишины на Донбассе, ВСУ открывали ответный огоньОккупанты дважды нарушили режим тишины на Донбассе, ВСУ открывали ответный огонь
На Донбассе оккупанты тяжело ранили украинского военногоНа Донбассе оккупанты тяжело ранили украинского военного
Оккупанты семь раз нарушили режим прекращения огня на ДонбассеОккупанты семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Оккупанты пять раз нарушили режим прекращения огня на ДонбассеОккупанты пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Сегодня оккупанты стреляли из пулеметов и гранатометовСегодня оккупанты стреляли из пулеметов и гранатометов
Оккупанты стреляли у Опытного, Гнутово и ЮжногоОккупанты стреляли у Опытного, Гнутово и Южного
Сегодня оккупанты восемь раз нарушили режим прекращения огняСегодня оккупанты восемь раз нарушили режим прекращения огня
Оккупанты стреляли около Водяного, Опытного и ШумовОккупанты стреляли около Водяного, Опытного и Шумов
На Донбассе оккупанты семь раз обстреляли украинские позицииНа Донбассе оккупанты семь раз обстреляли украинские позиции
ТКГ договорилась провести ремонт на газовой станции вблизи МарьинкиТКГ договорилась провести ремонт на газовой станции вблизи Марьинки
Последние новости
Подгружаем последние новости