Оккупанты стреляли вблизи Водяного и Авдеевки
Сегодня нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
За прошедшие сутки, 29 января, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.
Об этом сообщила пресс-служба ООС.
Недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, роSSийско-оккупационные войска применили беспилотный летательный аппарат типа "квадрокоптер" и сбросили два выстрела ВОГ-17 над позициями Объединенных сил. В результате двое украинских воинов получили осколочные ранения.
Военных оперативно доставили в лечебное учреждение, где им была предоставлена надлежащая медицинская помощь.
Вблизи Опытного вооруженные формирования РоSSийской Федерации осуществили несколько выстрелов в сторону украинских позиций из подствольного гранатомета и стрелкового оружия, а около Авдеевки - из подствольного и ручного противотанкового гранатометов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" наблюдалась тишина.
О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.
С начала текущих суток, 30 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Напомним, 28 января в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано три нарушения режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск.