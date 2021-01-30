Следователи СБУ объявили Нескоромного в розыск, - СМИ

Также следователи анализируют материалы о наличии в действиях Нескоромного признаков государственной измены.

Следователи СБУ объявили Нескоромного в розыск, - СМИ
Фото: pravda.com.ua

Следователи Службы безопасности Украины объявили в розыск бывшего первого заместителя главы СБУ Дмитрия Нескоромного.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на источники в СБУ.

"Следователи ГСУ СБУ объявили в розыск бывшего первого заместителя главы СБУ Дмитрия Нескоромного. Его местонахождение не установлено", - отметили в СБУ.

Кроме того, следователи анализируют материалы, опубликованные в СМИ, о наличии в действиях Нескоромного признаков совершения преступления, предусмотренного статьей 111 УК - государственная измена.

Напомним, 23 января правоохранители задержали полковника "Альфа" СБУ Юрия Расюка. Его подозревают в подготовке убийства начальника Управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

По версии следствия, заказчиком убийства является бывший заместитель главы Службы безопасности Украины Дмитрий Нескоромный. 26 января ему объявили о подозрении.

СМИ обнародовали записи телефонных разговоров Нескоромного, на которых тот благосклонно высказывался о президенте РФ Владимире Путине и роSSийской церкви.

29 января Расюк подтвердил, что заказчиком покушения на Наумова был Нескоромный.

Нескоромный был назначен Зеленским заместителем главы СБУ и занимал эту должность с 1 июля по 8 ноября 2019 года, а с 8 ноября до 13 марта 2020 года был первым заместителем главы СБУ - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией СБУ.

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