Следователи СБУ объявили Нескоромного в розыск, - СМИ

Также следователи анализируют материалы о наличии в действиях Нескоромного признаков государственной измены.

Следователи Службы безопасности Украины объявили в розыск бывшего первого заместителя главы СБУ Дмитрия Нескоромного.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на источники в СБУ .

"Следователи ГСУ СБУ объявили в розыск бывшего первого заместителя главы СБУ Дмитрия Нескоромного. Его местонахождение не установлено", - отметили в СБУ .

Кроме того, следователи анализируют материалы, опубликованные в СМИ , о наличии в действиях Нескоромного признаков совершения преступления, предусмотренного статьей 111 УК - государственная измена.

Напомним, 23 января правоохранители задержали полковника "Альфа" СБУ Юрия Расюка. Его подозревают в подготовке убийства начальника Управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

По версии следствия, заказчиком убийства является бывший заместитель главы Службы безопасности Украины Дмитрий Нескоромный. 26 января ему объявили о подозрении.

СМИ обнародовали записи телефонных разговоров Нескоромного, на которых тот благосклонно высказывался о президенте РФ Владимире Путине и роSSийской церкви.

29 января Расюк подтвердил, что заказчиком покушения на Наумова был Нескоромный.