Канада ужесточает правила въезда в страну

Теперь при въезде в страну нужно будет сдать тест на отсутствие COVID-19.

Канада ужесточает правила въезда в страну
Фото: vectornews.net

Правительство Канады приняло решение об ужесточении правил въезда в страну в рамках усилий по сдерживанию роста числа новых заболеваний новым, более опасным штаммом коронавируса.

Об этом пишет The Guardian.

Согласно новым правилам, теперь при возвращении в страну нужно будет сдать тест на отсутствие COVID-19.

"Въезжать в страну придется в определенный отель, три дня ждать результатов теста, оплачивая пребывание за свой счет, что, как ожидается, обойдется в более чем 2 тыс. канадских долларов. Те, у кого результат будет отрицательным, смогут потом соблюдать режим карантина дома под значительно более строгим наблюдением и контролем", - приводит издание слова премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Те же, у кого тест окажется положительным, по словам Трюдо, будут обязаны оставаться на карантине в определенных учреждениях, где будут проверять, не являются ли они переносчиками новых штаммов COVID-19.

Напомним, Германия планирует ужесточить правила въезда в страну из-за нового, более заразного штамма коронавируса.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Путин отрицает, что ему принадлежит дворец из расследования НавальногоПутин отрицает, что ему принадлежит дворец из расследования Навального
"43 по паспорту. 30 в душе": Зеленский показал, как начался его 43-й день рождения"43 по паспорту. 30 в душе": Зеленский показал, как начался его 43-й день рождения
Активисты пришли под посольство РФ в Киеве, чтобы поддержать НавальногоАктивисты пришли под посольство РФ в Киеве, чтобы поддержать Навального
Послы стран G7 представили дорожную карту реформ в УкраинеПослы стран G7 представили дорожную карту реформ в Украине
В ПАСЕ решили не ограничивать полномочия роSSийской делегацииВ ПАСЕ решили не ограничивать полномочия роSSийской делегации
Блок рекламы


Похожие новости
Рада отправила на повторное чтение законопроект рабочей группы по выходу из конституционного кризисаРада отправила на повторное чтение законопроект рабочей группы по выходу из конституционного кризиса
Украина и Канада сделали шаг к упрощению визового режима для украинцевУкраина и Канада сделали шаг к упрощению визового режима для украинцев
Нардепы в своих обращениях интересовались возможностью въезда роSSийских артистов и просили охрану за госсредства, - "Схемы"Нардепы в своих обращениях интересовались возможностью въезда роSSийских артистов и просили охрану за госсредства, - "Схемы"
Новая глава ОБСЕ отправилась на ДонбассНовая глава ОБСЕ отправилась на Донбасс
Хорватия ужесточила условия въезда для украинцевХорватия ужесточила условия въезда для украинцев
Великобритания ужесточает локдаун из-за новой волны COVID-19Великобритания ужесточает локдаун из-за новой волны COVID-19
Украина направила в Польшу письменное подозрение экс-главе "Укравтодора" НовакуУкраина направила в Польшу письменное подозрение экс-главе "Укравтодора" Новаку
Украина направила ОБСЕ ноту протеста из-за боевого травмирования военного на ДонбассеУкраина направила ОБСЕ ноту протеста из-за боевого травмирования военного на Донбассе
Прокуратура направила в суд обвинительный акт по экс-главе МИД КожареПрокуратура направила в суд обвинительный акт по экс-главе МИД Кожаре
Денисова направила запрос роSSийской стороне на посещение украинских политзаключенныхДенисова направила запрос роSSийской стороне на посещение украинских политзаключенных
Последние новости
Подгружаем последние новости