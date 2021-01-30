Канада ужесточает правила въезда в страну

Теперь при въезде в страну нужно будет сдать тест на отсутствие COVID-19.

Правительство Канады приняло решение об ужесточении правил въезда в страну в рамках усилий по сдерживанию роста числа новых заболеваний новым, более опасным штаммом коронавируса.

Об этом пишет The Guardian.

Согласно новым правилам, теперь при возвращении в страну нужно будет сдать тест на отсутствие COVID-19.

"Въезжать в страну придется в определенный отель, три дня ждать результатов теста, оплачивая пребывание за свой счет, что, как ожидается, обойдется в более чем 2 тыс. канадских долларов. Те, у кого результат будет отрицательным, смогут потом соблюдать режим карантина дома под значительно более строгим наблюдением и контролем", - приводит издание слова премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Те же, у кого тест окажется положительным, по словам Трюдо, будут обязаны оставаться на карантине в определенных учреждениях, где будут проверять, не являются ли они переносчиками новых штаммов COVID-19.

Напомним, Германия планирует ужесточить правила въезда в страну из-за нового, более заразного штамма коронавируса.