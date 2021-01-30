Степанов анонсировал новые контракты на поставку вакцины от COVID-19

"Уже в понедельник-вторник вы увидите новые контракты, которые мы подписали".

Правительство на следующей неделе обнародует информацию о новых договоренностях по поставкам вакцины от коронавируса.

Об этом в эфире телеканала "Украина" заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Мы сначала говорили о том, что мы вакцинацию начинаем в феврале 2021 года. Мы исходили из тех договоренностей и того понимания процесса договоренностей, который у нас существовал в сентябре-октябре. Когда мы можем получить вакцину ... Исходя из тех договоренностей, я думаю, что уже в понедельник-вторник вы увидите новые контракты, которые мы подписали, я просто не могу сейчас назвать", - сказал Степанов.

Он отказался назвать компании, с которыми подписаны контракты. При этом уточнил, что договоренности были достигнуты еще осенью 2020 года.

Напомним, по состоянию на 29 января в украинских больницах с диагнозом COVID-19 и с подозрением на COVID-19 находится 18 302 человека.